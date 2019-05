WEC | Fernando Alonso cambia ancora e pensa alla Dakar | “è il momento di esplorare nuove

Fernando Alonso : “Il mio 2019 elettrizzante - prima il WEC - poi 500 Miglia e Le Mans. E nel 2020…” : Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita. L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in ...

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

WEC - Fernando Alonso prepara l’addio alla Toyota : al suo posto potrebbe arrivare un ex Formula 1 : Il pilota spagnolo potrebbe lasciare la Toyota per la ‘serie invernale’ del WEC, al via il prossimo settembre con la gara di Silverstone La permanenza di Fernando Alonso nel WEC potrebbe non andare oltre l’estate, il pilota spagnolo infatti avrebbe deciso di lasciare la Toyota prima dell’inizio della ‘serie invernale’, che scatterà a settembre con la gara di Silverstone. Photo4/LaPresse Il team ...

Fernando Alonso potrebbe lasciare la Toyota nel WEC : lo spagnolo valuta un impegno a tempo pieno nel 2020 nella Indycar o in F1 : Fernando Alonso potrebbe interrompere il proprio sodalizio con la Toyota per la super stagione 2019-2020 del WEC: è questa l’indiscrezione che filtra dalla scuderia giapponese relativamente all’impegno del due volte iridato in F1, che con il celebre marchio nipponico si è tolto la soddisfazione di vincere la 24 Ore di Le Mans l’anno scorso e la 1000 Miglia di Sebring in questa stagione. Le informazioni che circolano, infatti, ...

