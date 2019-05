Wall Street è di nuovo sui massimi della storia ma adesso è meno cara

Google - Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street - in fumo 70 mld dollari : È stato lui a trasformare un'azienda più che promettente nel più grande colosso dell'informatica. Il itolo perde oltre l'8%, pesano multa Ue e modifiche a YouTube

Google - Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street - in fumo 70 mld dollari : Eric Scmidt , ex Ceo di Google, si dimetterà dal board di Alphabet, la holding creata nel 2015 da Google come 'casa madre' di tutte le aziende dal colosso informatico di Mountain View. Nel dicembre ...

Tonfo di Google a Wall Street - bruciati oltre 70 miliardi di dollari : Google affonda a Wall Street , bruciando in una sola giornata oltre 70 miliardi di dollari del suo valore di mercato. Dopo i deludenti dati del primo trimestre del 2019, che hanno fatto registrare una ...

Piazza Affari prova a ripartire dopo il Pil. Google cade a Wall Street : ... scendono i titoli minerari su debolezza Cina L'Europa viaggia oggi all'insegna della debolezza, con i titoli minerari che segnano il passo, appesantiti dalle prospettive dell'economia cinesi dopo i ...

Wall Street - previsto un avvio misto. Domina tema trimestrali - domani focus Fed : Wall Street si prepara a un avvio di contrattazioni contrastato. Gli investitori si preparano alla due giorni di meeting della Federal Reserve, Fed,, con l'annuncio ufficiale sui tassi previsto per ...

Wall Street colleziona nuovi record ma Google perde colpi : Date queste premesse, è scontato che la Banca centrale confermerà la politica espansiva che ha consentito di ribaltare la tendenza dei listini, anche se, per la verità, l'economia reale stenta a ...

Wall Street incolore in attesa della Fed : Teleborsa, - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , in attesa di dettagli dalla Fed sulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L'indice Dow Jones si attesta a 26.569,29 punti, mentre l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%...

Wall Street incolore in attesa della Fed : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , in attesa di dettagli dalla Fed sulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L'indice Dow Jones ...

Wall Street - avvio poco mosso - S&P 500 e Nasdaq toccano nuovi record : New York, 29 apr., askanews, - Dopo un avvio poco mosso, lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi massimi intraday, dopo la seduta record di venerdì. Lo S&P 500 è cresciuto dello 0,17% a ...

Wall Street resta al palo in attesa Fed : Partenza cauta per la borsa americana , in attesa della riunione del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì 1° maggio 2019 con la decisione sui tassi. Riflettori puntati anche sulle trattative ...

La catena alberghiera Marriott introdurrà un servizio per gli affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb - dice il Wall Street Journal : La catena alberghiera Marriott, la più grande al mondo, sta avviando una nuova attività di affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb e altre società simili, e, secondo alcune fonti del Wall Street Journal, potrebbe presentare la novità

Borsa : Europa debole attende Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 APR - Le Borse europee proseguono in calo, in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in negativo. Peggiora Madrid, -0.9%,, dopo l'esito del voto e l'incertezza sulla ...

I settori su cui investire secondo uno dei fondi più brillanti di Wall Street : ... ad esempio, il fondo ha perso il 45%.' In questa fase, secondo Patel, gli investitori dovrebbero sovrappesare il mercato azionario statunitense rispetto al resto del mondo, grazie alla politica ...

Le trimestrali boom portano ai massimi Wall Street : Nulla di tragico è successo e, mentre nel resto del mondo è sembrato prevalere l'affaticamento per la lunga strada rialzista percorsa in questo primo quadrimestre del 2019, gli indici USA hanno ...