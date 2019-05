Volo Bologna Tirana oggi | malore a bordo Atterraggio di emergenza a Falconara

ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2019), 1 maggio 2019 - Paura suldipomeriggio. L'aereo, partito dall'aeroporto Marconi, ha dovuto effettuare undiall'aeroporto di. ...

Carmela_oltre : RT @francang1950: In Albania non ho fatto foto a persone, solo chiese e monasteri...con Tirana si conclude il mio viaggio, domani volo su R… - Carlino_Ancona : Un 30enne si è sentito male ed è scattata la procedura d'emergenza - francang1950 : In Albania non ho fatto foto a persone, solo chiese e monasteri...con Tirana si conclude il mio viaggio, domani vol… -