Volley | finali scudetto | Perugia liquida Civitanova Conegliano batte Novara

Volley femminile - play-off 2019. Le migliori italiane delle semifinali : Egonu decisiva - Malinov - che regia! : PAOLA Egonu. La donna che sposta gli equilibri, che si fa trovare sempre pronta al momento giusto, insomma quella che fa la differenza. In semifinale l’opposto di Novara non ha avuto la continuità dei tempi migliori ma l’impressione è sempre stata che averla e non averla avrebbe fatto la differenza ed è andata così. Devastante in attacco e in battuta, il capolavoro vero lo compie in gara-1 quando entra a metà del terzo set e ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega : i soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovato modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega. I soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovatom modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Volley - Superlega 2019 semifinali. Perugia e Modena : per chi continua il sogno scudetto? : Prova senza appello. Il PalaBarton di Perugia sarà il teatro di gara-5 della sfida di semifinale dei play-off tra gli umbri della Sir Safety e la Azimut Leo Shoes Modena: chi vince raggiunge Civitanova nella finale scudetto. Da una parte i campioni d’Italia, arrivati con il fiato corto al termine della stagione, imbattuti da due anni fra le mura amiche nei play-off ma incapaci di vincere in trasferta da altrettanto tempo, che conservano di ...

Volley - Civitanova da record a suon di Finali : la Lube vincerà lo scudetto? Attesa per Perugia-Modena - i Campioni tremano : Civitanova giocherà la Finale Scudetto per la sesta volta nella storia: ne ha vinte quattro (2006, 2012, 2014, 2017) e ha perso quella giocata dodici mesi fa. La Lube, terza in regular season, è riuscita ad avere la meglio su Trento in semifinale chiudendo la serie per 3-1: alla fine è risultato decisivo il successo ottenuto in trasferta in gara-1, l’impresa compiuta all’ombra del Monte Bondone ha permesso ai cucinieri di ottenere un ...

Volley : Superlega - la prima finalista-scudetto è Civitanova : LA CRONACA DEL MATCH- Parte subito col piede giusto la Cucine Lube, che punge dai nove metri soprattutto col trio cubano, e sfrutta l'ottimo lavoro del muro per avviare la fuga coi contrattacchi di ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : Juantorena affonda la “sua” Trento (3-0) e porta Civitanova in finale. Che maggio per la Lube! : Lube in finale e Itas fuori a testa alta. Questo il verdetto di gara-4 della serie di semifinale vinta 3-0 (25-21; 25-19; 31-29) da Civitanova su Trento al termine del match meno spettacolare e divertente dei quattro fin qui disputati ma che è lo specchio delle forze attuali delle due formazioni in campo. Nella partita più importante si rivede il Juantorena stratosferico che dalle parti di Trento non hanno dimenticato (Blengini dovrà tenersi un ...

Volley Superlega play-off 2019 semifinali. Juantorena affonda la “sua” Trento (3-0) e porta Civitanova in finale. Che maggio per la Lube! : Lube in finale e Itas fuori a testa alta. Questo il verdetto di gara-4 della serie di semifinale vinta 3-0 da Civitanova su Trento al termine del match meno spettacolare e divertente dei quattro fin qui disputati ma che è lo specchio delle forze attuali delle due formazioni in campo. Nella partita più importante si rivede il Juantorena stratosferico che dalle parti di Trento non hanno dimenticato (Blengini dovrà tenersi un giorno intero per ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : Modena travolge Perugia 3-0 - si decide tutto a gara-5! Show di Zaytsev - Leon abbattuto : Modena ha travolto Perugia per 3-0 (25-19; 25-23; 25-17) nella gara-4 della semifinale Scudetto di Volley maschile, ha pareggiato la serie sul 2-2 e dunque si deciderà tutto nella bella in programma domenica 28 aprile al PalaBarton del capoluogo umbro. I Canarini hanno dominato la partita in lungo e in largo, hanno esaltato il gremito PalaPanini e hanno regalato un pomeriggio magico a tutta la tifoseria: i ragazzi di Julio Velasco hanno messo ...

Volley femminile - play-off 2019 semifinali. Scandicci ospita Novara per allungare la serie delle occasioni perdute : Trascinare la serie a gara-5: questo l’obiettivo della Savino del Bene Scandicci che finora piange sul latte versato nella semifinale di play-off contro l’Igor Gorgonzola Novara che è avanti 2-1 e oggi vuole chiudere il discorso. Si gioca a Siena la seconda sfida “casalinga” delle toscane che in gara-1 ebbero la meglio con Barbolini che, a soli tre giorni dalla battaglia di gara-3 dei quarti con Firenze, fece riposare per ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : giornata di fuoco. Perugia e Civitanova vogliono la finale - Trento e Modena a caccia della bella : Giovedì 25 aprile si disputeranno le gare-4 delle Semifinali Scudetto, i playoff entrano nel vivo. Perugia-Modena 2-1, Civitanova-Trento 2-1: qualcuno chiuderà già nel giorno di festa oppure si andrà alla bella? Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio. Modena-Perugia (ore 16.00): I Canarini riusciranno a guadagnarsi la bella oppure i Block Devils riusciranno finalmente a vincere in trasferta durante i playoff (mai successo tra 2018 e 2019) e a ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : giornata di fuoco. Perugia e Civitanova vogliono la finale - Trento e Modena a caccia della bella : Giovedì 25 aprile si disputeranno le gare-4 delle Semifinali Scudetto, i playoff entrano nel vivo. Perugia-Modena 2-1, Civitanova-Trento 2-1: qualcuno chiuderà già nel giorno di festa oppure si andrà alla bella? Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio. Modena-Perugia (ore 16.00): I Canarini riusciranno a guadagnarsi la bella oppure i Block Devils riusciranno finalmente a vincere in trasferta durante i playoff (mai successo tra 2018 e 2019) e a ...

Volley : Superlega - è Gara 4 delle Semifinali dei Play Off Scudetto : Giovedì 25 aprile alle 16.00, davanti alle telecamere di RAI Sport, Modena cercherà di far valere ancora il fattore campo per pareggiare i conti con Perugia, a una vittoria dalla Finale. Sempre ...

Samsung Volley Cup – Imoco Volley Conegliano prima finalista Playoff : Saugella Team Monza ko in Gara-3 : Samsung Volley Cup: L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Playoff! In Gara-3 la Saugella Team Monza si arrende sul 3-1 al Palaverde. Giovedì 25 aprile prosegue la serie tra Scandicci e Novara L’Imoco Volley Conegliano è la prima finalista dei Play Off Scudetto 2018-2019. Le campionesse d’Italia in carica chiudono in tre gare la serie di semifinale della Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza: dopo ...