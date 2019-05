Virtus Bologna-Brose Bamberg | Semifinale Champions League basket | programma | orario | tv e

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Scattano venerdì le Final Four dellaball. In quel di Anversa, oltre ai padroni di casa, andranno a caccia del titolo anche la, ile l’Iberostar Tenerife. Per quanto riguarda i colori azzurri c’è ovviamente grande attesa per la squadra di Djordjevic, che punta a riconquistare un trofeo in Europa dopo dopo l’Eurochallenge di dieci anni fa.affronterà subito ini tedeschi dele sarà una sfida molto complicata. Laattende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic., infatti, si è concentrata tantissimo sul cammino europeo, tralasciando forse il campionato, con i playoff ormai non più raggiungibili. Il punto di riferimento per ile principale pericolo per le Vnere è sicuramente Tyrese Rice, che ha ...

