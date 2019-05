Vino | ' Sicilia en primeur' a Siracusa per ' degustare' vendemmia 2018

Qualità e quantità : il punto sulla produzione del Vino in Sicilia : 'Come ogni anno, la Sicilia del vino svolge il ruolo di ambasciatrice attraverso i tesori della regione, per far conoscere ai giornalisti provenienti da tutto il mondo esempi di realtà produttive d'...

Sicilia quarta in Italia per produzione di Vino : La Sicilia ha chiuso il 2018 in quarta posizione quanto a livelli di produzione vinicola, con quasi 5 milioni di ettolitri, corrispondenti al 10% della produzione nazionale. Sul fronte della qualità, i vini dell’isola si confermano al top: la gran parte del vino prodotto in regione (l’82,5% per la precisione, in crescita del 3% rispetto al 2017) è costituita da vini Dop (28%) o Igp (54%). Conseguenza diretta è l’ottima performance ...

Il Vino di Sicilia al Vinitaly - un settore che sul'Isola vale oltre mezzo miliardo di euro : La Sicilia è la regina dell'edizione 2019 di Vinitaly in cui è pronta a giocare il suo ruolo da protagonista. E a confermarne la leadership sono i numeri. Sono 100 mila gli ettari di superficie coltivata a vite, la più estesa d'Italia e sono stati oltre 1 milione e 700 mila gli ettolitri di imbottigliato

