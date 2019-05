VIDEO Premiazione della Dinamo Sassari | vittoriosa della FIBA Europe Cup! Tutte le

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Questa sera laha fatto la storia. LaCup ha ancora italici grazie alla fantastica vittoria nella finalesquadra sarda contro i tedeschi del Wurzburg. Una vittoria per 81-79 che ha dato seguito al successogara d’andata in Sardegna. Per la compagine di Gianmarco Pozzecco si tratta del primo titoloo. Protagonista del match Dyshawn Pierre, miglior marcatorecon 19 punti. Riviviamo i momentidel club nostrano al termine del confronto:le emozioni dei sardiClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterCredit: Ciamillo

MichelaBarbara : RT @can07230905: Ecco il ns @canyaman1989 ke tramite un video, come #DemetÖzdemir e #oznurserceler, spiega il xke nn sono potuti essere pre… - leo2018_em : RT @can07230905: Ecco il ns @canyaman1989 ke tramite un video, come #DemetÖzdemir e #oznurserceler, spiega il xke nn sono potuti essere pre… - Miky748 : RT @can07230905: Ecco il ns @canyaman1989 ke tramite un video, come #DemetÖzdemir e #oznurserceler, spiega il xke nn sono potuti essere pre… -