VIDEO Ayrton Senna raccontato ai bambini Il ricordo di Guido Meda

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Venticinque anni fa moriva. In quel tragico primo maggio 1994 durante il Gran Premio di San Marino persero la vita il pilota brasiliano e Ronald Ratzenberger., infatti, terminò la sua vita alla curva del Tamburello dopo un incidente che, purtroppo, è passato alla storia della Formula Uno. Oggi è il giorno del grandeed in questo bellissimodeiraccontano la storia del campione brasiliano.LA STORIA DIRACCONTATA DAIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFOTO: LaPresse

SisalMatchpoint : Sono 2??5?? gli anni senza Ayrton. Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi ??? , una leggenda tramandata di gene… - SkySportF1 : ?? Una pit walk lungo le monoposto di Senna ?? con Carlo Vanzini e Roberto Chinchero ?? in collegamento da Imola ?? do… - SkySportF1 : Ore 14:17 Imola ricorda Ayrton #Senna con un minuto di silenzio #SkyMotori #F1 #Formula1 -