Venezuela | proteste e scontri a Caracas Gli Usa evocano azione militare | Mosca

Venezuela - Guaidò : “Proteste continuano - Maduro era pronto a fuggire”. Trump avverte Cuba : “Basta aiuti al regime” : Juan Guaidò annuncia la “fase definitiva della Operazione libertà” e invita i Venezuela ni a scendere nuovamente in piazza. Il giorno dopo gli scontri tra le forze governative e i ribelli fedeli al presidente dell’Assemblea nazionale, l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ha chiamato nuovamente la Nazione a rivoltarsi contro il regime di Nicolas Maduro . “Sapevamo che l’inizio non sarebbe stato ...

Venezuela - Guaidò chiama nuove proteste : 23.12 Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò, ha convocato per domani nuove manifestazioni di piazza per protestare contro il blackout che da quattro giorni blocca il Paese. "Domani a partire dalle 15 tutto il Venezuela scenderà in strada, in quella più vicina. Mobilitiamo tutto il Paese verso Caracas", ha aggiunto Guaidò parlando all'Assemblea Nazionale, perché, "in quattro giorni il Paese è andato indietro di cento anni".