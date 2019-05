Venezuela | ora è scontro Usa-Russia sulle ingerenze

Venezuela - Guaidò : oggi ancora in piazza : 7.50 Il leader dell'opposizione, autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Guaidò,invita i Venezuelani a scendere in piazza anche oggi per la "fase definitiva dell'Operazione libertà". Maduro "non gode del rispetto delle Forze armate",dice Guaidò in un video diffuso su Youtube.Avevamo informazioni certe che "l'usurpatore aveva tutto pronto per andarsene, e che sono state forze straniere che lo hanno obbligato a restare".Abbiano ...

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro. Morales : «Tentativo di golpe». Bloccati i social : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

Ancora blackout in Venezuela : il governo chiude scuole e uffici : Il governo del Venezuela ha annunciato la chiusura per 24 ore di scuole e uffici nel secondo giorno di un nuovo blackout che ha investito il paese. Lo scrive il quotidiano la Nacion. Su Twitter l’autoproclamato presidente Jaun Guaidò afferma che l’85% della rete elettrica non funziona, sottolineando che in queste situazioni il governo di Nicolas Maduro cerca di disinformare attraverso i social. “E’ aumentata fino ...

Il principale collaboratore di Juan Guaidó è stato arrestato dalla polizia Venezuelana : Il principale collaboratore di Juan Guaidó, Roberto Marrero, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia venezuelana. La notizia è stata data dallo stesso Guaidó, il capo dell’opposizione al governo venezuelano di Nicolás Maduro che lo scorso gennaio – appoggiato dal

Venezuela - reporter non ancora liberato : 6.59 L'emittente Union Radio, per la quale lavora Luìs Carlos Dìaz, ha smentito che il giornalista arrestato a Caracas dal servizio di intelligence sia stato liberato, indicando invece che è "in processo di liberazione", cioè che è stato portato in tribunale, dove deve svolgersi un'udienza per la sua liberazione. Union radio aveva precedentemente confermato la liberazione di Dìaz, anticipata su Twitter dal collegio nazionale dei giornalisti.

Venezuela - dall'Onu ora mandano Bachelet - ma l'obiettivo non è certo quello della mediazione per una soluzione pacifica : "Questa situazione è stata aggravata dalle sanzioni e la crisi politica, economica, sociale e istituzionale che ne emerge è allarmante. Il numero senza precedenti di Venezuelani forzati ad ...

Venezuela - ancora blackout : «80 bimbi morti». Ma i medici smentiscono : «Più della metà del Venezuela si è trovata senza fornitura elettrica per ora, in una enorme tragedia economia e umana», ha scritto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajaini su Twitter. Una ...

