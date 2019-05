gazzetta

(Di giovedì 2 maggio 2019) L'allenatore del Barcellona, Ernesto, commenta così ladei blaugrana sul Liverpool, 3-0, : 'Una bella partita, non importa del. È stata una lotta e abbiamo vinto noi. ...

viajandoperdido : Valverde: “Vittoria preziosa” Klopp: “Risultato duro…” - andreafabris96 : #Barcellona, Ernesto #Valverde ???? a #SKYSport: 'Oggi è stato complicato, ma alla fine abbiamo portato a casa una vi… - magicalionel : Mi spiegate per quale cazzo di motivo Valverde non ha convocato Riqui se il Barça B gioca domenica e pure in casa?… -