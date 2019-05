Usa | la Fed lascia i tassi invariati | «Economia solida ma ci sono segnali di debolezza»

Usa - Trump : Nostra economia come un missile se Fed tagliasse tassi : Milano, 30 apr., LaPresse, - "La Cina sta stimolando la sua economia, mantenendo allo stesso tempo bassi i tassi di interesse. La Nostra Federal Reserve ha aumentato incessantemente i tassi di interesse, anche se l'inflazione è molto bassa, e ha istituito una ...

Fedez smentisce la paUsa dalla musica : nuovo progetto in arrivo : Fedez smentisce l’addio alla musica. I suoi ultimi progetti Aveva fatto scalpore la notizia, uscita poche settimane fa, della decisione di Fedez di dare uno stop ai suoi concerti. Il cantante dopo una vacanza in Polinesia con Chiara Ferragni, ha deciso di scrivere un libro per bambini, dedicato al piccolo Leone, il figlio nato proprio […] L'articolo Fedez smentisce la pausa dalla musica: nuovo progetto in arrivo proviene da Gossip e ...

Maratona Trieste esclUsa ad atleti africani - la federazione atletica apre fascicolo. Il caso finisce in Parlamento : 'La decisione di escludere gli atleti di colore dalla Maratona della Trieste Run Festival è una macchia per l'Italia nel mondo' afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. ...

Fedez tirchio? Lui replica a chi lo accUsa di negare ai rider le mance : "Sono un retaggio americano" : Il cantante Fedez e la sua consorte Chiara Ferragni sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per la loro vacanza all'insegna della suggestiva bellezza della Polinesia, un viaggio che li vede ...

Federica Pellegrini mostra lato B I fan l'accUsano : "Sei volgare..." : Federica Pellegrini sta facendo impazzire il web in queste ore. La campionessa di nuoto ha infatti postato una foto hot del suo lato B. Lo scatto su Instagram la riprende mentre esce dall'acqua, al termine di uno dei suoi allenamenti. Nel posto c'è scritto "oggi", seguito da due albicocche, che stanno evidentemente ha indicare le due natiche. Come hashtag, invece, c'è la parola rebus. I suoi follower si sono allora scatenati e, oltre ad ...

Usa - crolla l'indice manifatturiero Fed di Richmond : Segnali di forte rallentamento dall'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero. Ad aprile , l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, si è portato a 3 punti dai 10 di ...

Federico Arata - chi è il figlio del presunto corruttore di Siri assunto da Giorgetti : 'Sono lo spin doctor della Lega negli Usa' : Federico, 34 anni, laureato in economia alla Luiss, è un banchiere di successo che ha lavorato per Nomura, Bnp Paribas, Bsi, Credit Suisse. Quando l'Espresso gli chiede 'se aveva mai avuto rapporti d'...

Federico Arata - chi è il figlio del presunto corruttore di Siri assunto da Giorgetti : “Sono lo spin doctor della Lega negli Usa” : I Legami diretti tra la famiglia Arata e Matteo Salvini risalgono almeno a due anni fa. Il figlio di Paolo Arata, Federico Arata, ha infatti organizzato il viaggio nel dicembre 2017 del segretario della Lega negli Stati Uniti, facendo da ponte tra lui, Steve Bannon e Donald Trump. “Mi chiamo Federico Arata e sono il mittente, insieme a Ted, di questo viaggio negli Stati Uniti per Salvini. Io lavoro come spin doctor per Lega, cercando di ...

Usa - delude il Philly Fed di aprile : Rallenta oltre il previsto il settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti. Nel mese di aprile, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia, Philly FED, ...

Per Bullard - Fed - la debolezza dell'economia Usa si dissiperà : "Continueremo a ottenere notizie migliori sull'economia Usa, mentre entriamo nel secondo e nel terzo trimestre", ha aggiunto, secondo quanto riporta Reuters. , RR - www.ftaonline.com,

Giustizia : Bonafede - 'partiti Usano garantismo per non prendersi responsabilità' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Io non mi esprimo su nessuna indagine in corso, ma posso dire che come M5S abbiamo portato avanti una politica che porta le forze politiche a verificare di cosa si tratta quando c'è una vicenda giudiziaria, per capire se ci sono incompatibilità. Quando sono emer

Per Williams - Fed - economia Usa sana per politica monetaria : "Da una pura prospettiva di politica monetaria questa è un'economia sana ma sono profondamente consapevole che non tutti ne percepiscono i benefici", ha aggiunto, come riporta Reuters. , RR - www.

Fed Cup – Le convocate della Russia per la sfida contro l’Italia : esclUsa Maria Sharapova! : La Russia ha reso nota la lista delle convocate per la sfida di Fed Cup contro l’Italia: salta subito all’occhio l’esclusione di Maria Sharapova I prossimi 20 e 21 aprile, presso la CSKA Arena di Mosca, l’Italia sarà impegnata in una delicata trasferta di Fed Cup per giocarsi la permanenza nel World Group II contro la Russia. Tathiana Garbin ha già scelto le convocate azzurre, mentre nelle ultime ore è arrivata ...

Fedez si prende una paUsa : “Basta col tour - parto a Los Angeles con Chiara e Leone. Non sono solo un artista ma anche un consulente marketing” : Fedez ha deciso di staccare la spina per fermarsi per un po’, allontanandosi dall’Italia. Tra l’impegno come giudice a “X Factor” per cinque anni consecutivi, il matrimonio con Chiara Ferragni, la nascita di Leone, il progetto con J-Ax culminato a San Siro il primo giugno scorso (è stato il più giovane artista italiano ad esibirsi in quello stadio), il nuovo album solista “Paranoia Airlines” e il tour ...