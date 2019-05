Una Vita anticipazioni | ARTURO smaschera il generale ZAVALA

tvsoap

(Di mercoledì 1 maggio 2019)La storyline di Unache ha come protagonistiValverde (Manuel Regueiro) e Silvia Reyes (Elia Galera) verrà scombussolata da un improvviso colpo di scena: la donna, che è una spia al servizio della casata reale, dovrà infatti sposare ilFernando(Ramon Rados) per impedire che Alfonso XII, il futuro monarca, venga ucciso prima di salire sul trono., col passare dei giorni, si renderà però conto che la donna, che lui non ha mai smesso di amare, è in serio pericolo…Eh sì: dando uno sguardo allesi scopre che, durante un party in onore delle nozze appena celebrate, Silvia esi introdurranno nell’ufficio diin cerca di indizi ma, ad un certo punto, si accorgeranno della presenza del “nemico” sul posto. I due ex, colti alla sprovvista, dovranno studiare una controffensiva per non farsi scoprire con le mani nel ...

TeresaBellanova : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Parole preziosissime che meritano rispetto. In tutta la… - AndreaBocelli : È dignità, è priorità, è libertà: opportunità in grado di tornire di senso una vita, mezzo di realizzazione persona… - amnestyitalia : Nasrin Sotoudeh ha speso la sua vita per difendere i diritti umani. A causa del suo lavoro è stata condannata al c… -