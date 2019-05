Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il leader dell’opposizione autoproclamato presidente A interim de Venezuela fango ed ho invitato i venezuelani a scendere in piazza oggi nell’ambito della fase definitiva delle operazioni Libertà il presidente venezuelano Nicolas Maduro parla La Nazione dichiarando che il tentato colpo di stato guidato dal leader ...

Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale mercoledì Primo Maggio Buongiorno da navigazione da Francesco Vitale studio iniziale di nuovo caos dopo che vivere dell’opposizione quando ha lanciato un appello per una rivolta militari Numera i video nel quale a fare circondato da soldati pesantemente armati il momento e adesso ha detto con noi anche l’attivista Leopoldo Lopez che ha annunciato di essere stato liberato dalle forze armate ha invitato ...

Bambino di Battipaglia caduto dal balcone : aveva paura di rientrare a scuola? Le frasi sul biglietto - Ultime Notizie Flash : Ultime Notizie da Battipaglia: il piccolo di dieci anni ha cercato di togliersi la vita per paura di una maestra? La mamma smentisce tutto

Alice uccisa da suo marito poliziotto a Ragusa : aveva paura che lo lasciasse - Ultime Notizie Flash : La storia di Alice uccisa da suo marito poliziotto a Ragusa: l'uomo aveva paura che lei potesse lasciarlo

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ancora economia in primo piano Italia fuori dalla recessione primi tre mesi dell’anno è il PIL italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia così uscita dalla recessione tecnica dovuta giocare i consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ancora economia in primo piano Italia fuori dalla recessione primi tre mesi dell’anno è il PIL italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia così uscita dalla recessione tecnica dovuta giocare i consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora economia in apertura nel primo trimestre dell’ anno è il film italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia è così è uscita la ricezione tecnica dovuta 2 Kali consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018 ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale martedì 30 Aprile Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno fratelli informazione economia hai nel primo piano l’indice nazionale dei prezzi al consumo al mondo dei tabacchi ad aprire fine preliminari registra un aumento dello 0,2% su base mensile del, 13 Bazzano AQ rileva lista per ricordando che il tasso di inflazione era al 1% a marzo downhill principalmente dovuto alla dinamica dei prezzi dei ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano oggi l’interrogatorio dei due militanti di CasaPound finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo di cui è stata vittima una donna di 36 anni uno dei due punti inviare a Vallerano era già stato indagato per pestaggio parlava sui social di stranieri stupratori lo stupro è ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi ad Apri le finestre liminari registra un aumento dello 0,2% su base mensile del 1,1 o su base Istat ricordando che il tasso di inflazione era al 1% a marzo l’aumento è principalmente dovuto alla dinamica dei prezzi dei trasporti che segnano più 2,5% su marzo Anche a causa ...

Venezuela - Ultime Notizie : Guaidò tenta il colpo di stato : Venezuela, ultime notizie: Guaidò tenta il colpo di stato Juan Guaidò, autoproclamato presidente del Venezuela, sembra voler provare il tutto per tutto. All’alba di oggi (primo pomeriggio in Italia), attraverso un video in cui appare con al seguito decine di militari al seguito, il leader dell’opposizione Venezuelana ha lanciato la “fase finale” del suo piano di conquista del potere. Affermando di avere l’esercito con ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta rally nel primo trimestre dell’anno il pirla italiano corretto per giorni lavorativi è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia è così uscita dalla recessione tecnica dovuta ai due piani consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018 ricambi chiusi a meno 0,1 % Secondo i dati della prima ...

Ultime Notizie Roma del 30-04-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli stia cercando di ottimizzare gli spazi un progetto che prenderà diversi mesi da qui all’estate 2020 è in quest’ambito anche la relazione dell’osservatore Romano traslocherà all’interno delle Mura leonine dove si trova da 90 anni a Palazzo Pio di fronte a Castel Sant’Angelo perché tutta la parte giornalistica del Vaticano ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Amburgo - auto nel centro commerciale - 30 aprile - : Ultime notizie, oggi 30 aprile 2019: Silvio Berlusconi è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Raffaele di Milano.