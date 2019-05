Uk | May silura il ministro della Difesa per anticipazione su decisioni di Londra di usare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Theresa May ha nominato una donna, Penny Mordaunt, alla guida del ministerobritannico dopo l’uscita di scena di Gavin Williamson,to dalla premier a causa del leak sul caso Huawei. Mordaunt, 46 anni, era finora ministra per la Cooperazione Internazionale. Anche lei, come il collega appena defenestrato, ha fama di falco ed è considerata fra i più decisi sostenitoriBrexit all’interno dell’attuale governo Tory. Williamson è accusato di essere all’origine dell’ai mediadecisione didi consentire – malgrado le pressioni Usa – una partecipazione del colosso cinese Huawei per la fornitura di “componenti non cruciali” del sistema di telecomunicazione 5G.Williamson, 42 anni, rampante quanto controverso, è stato riconosciuto colpevole dell’indiscrezione sulla base di un’inchiesta interna; e la premier ha fatto ...

