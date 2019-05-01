trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST. SCARSO IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO ANCHE IL Traffico IN CITTÀ. NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE. Traffico REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE. Traffico REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DI CASAL LUMBROSO E LA VIA DEL ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO ,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E TRA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO ,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SI REGISTRA RISPETTO ALLE PRIME ORE DELLA MATTINATA PER CI TRASCORRERÀ QUESTA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO , È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107 TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRERE IN CITTÀ UNA MANIFESTAZIONE PR LA RICORRENZA DELLA FESTA DEI ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE IL Traffico TR APIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE E VIA GIOBERTI ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE POSSIBII RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIPOLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GIUBA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE IL Traffico TR APIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE E VIA GIOBERTI ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE POSSIBII RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIPOLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GIUBA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN CITTÀ SI COMINCIA DALLA GARA PODISTICA “IL LAVORO IN CORSA” CHE SI CORRE TRA SAN GIOVANNI, PIAZZA VITTORIO LA ZONA DEL CELIO E DI COLLE OPPIO CON TERMINE PREVISTO ALLE 11:00 AL VATICANO, L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO IN ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN CITTÀ SI COMINCIA DALLA GARA PODISTICA “IL LAVORO IN CORSA” CHE SI CORRE TRA SAN GIOVANNI, PIAZZA VITTORIO LA ZONA DEL CELIO E DI COLLE OPPIO CON TERMINE PREVISTO ALLE 11:00 AL VATICANO, L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO IN ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN ATTESA DEL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRMO MAGGIO CHE INIZIERÀ COME SEMRPE NEL POMERIGGIO DALLE 15 E FINO POI A SERATA INOLTRATA , ATTENZIONE ALLE CHIUSURE ATTIVE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESA LA LINEA ...
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN ATTESA DEL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRMO MAGGIO CHE INIZIERÀ COME SEMRPE NEL POMERIGGIO DALLE 15 E FINO POI A SERATA INOLTRATA , ATTENZIONE ALLE CHIUSURE ATTIVE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESA LA LINEA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IL Traffico è TORNATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A VAL MELAINA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI. Traffico INTENSO SULLA VIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A VAL ...