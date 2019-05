Toyota Corolla è ibrida e più sportiva

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Cesare Gasparri Zezza Due varianti e altrettante motorizzazioni. L'assistenza alla guida è al topCesare Gasparri ZezzaPalma di Maiorcaè l'auto più venduta della storia. Dodici generazioni dal 1966 a oggi. Quasi 46 milioni di unità vendute, una ogni 40 secondi. E ora tocca a un'altra nuova, già disponibile nelle varianti Hatchback e Touring Sports, con due motorizzazioni Full Hybrid Electric, 1.8 da 122 cv e 2.0 da 180 cv, e in tre allestimenti: Active, Style e Lounge.Questo modello non riserva sorprese, come il clima delle Baleari: 300 giorni di sole l'anno e le temperature medie comprese tra 17° e 19°. La giapponese ha la sua personalità: a bordo si percepisce il senso di «solidità» e i consumi, specie in città, sono davvero contenuti. Tra le due versioni proposte, ci siamo lasciamo catturare dalla 2.0 Touring Sports.Linea filante e un bel ...

