Torta al mascarpone ripiena di crema pasticcera al cioccolato fondente

(Di mercoledì 1 maggio 2019)aldialLaaldialè un dolce da servire al pomeriggio, oppure a fine pasto. Perfetta per una festa di compleanno da servire in casa e, per gli amanti dei sapori forti, è possibile versare qualche goccia di liquore prima di servire in tavola.INGREDIENTI   105 g Burro 300 g Farina q.b. Sale 190 g Fecola di patate 250 g3 Uova 450 ml Latte 320 g Zucchero 70 g2 TuorliPreparazione Iniziate con il mettere in una ciotola della planetaria le uova insieme allo zucchero e un pizzico di sale e sbattete fino ad ottenere un composto più chiaro e spumoso.Quando le uova saranno diventate belle spumose unitevi il burro fuso, ile il latte e mescolate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.A ...

