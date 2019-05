Torre Annunziata - Sicurezza in città | il segretario cittadino del Pd | ' La

Torre Annunziata - Fermato per un controllo - nascondeva pistola con 6 colpi in canna : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Alfonso Scoppetta, 28enne oplontino. L'uomo è stato bloccato nel pomeriggio di ieri, in Via Simonetti, mentre ...

Torre Annunziata - controlli al casello : presi con 40 grammi di marijuana : Torre Annunziata. In auto con un amico, trasporta 40 grammi di marijuana e 15mila euro in contanti: arrestato. In manette è finito Pasquale Naclerio, 35 anni, residente ad Agerola come il 32enne, ...

Torre Annunziata - Tenta di scappare con una pistola e 420 grammi di cocaina - arrestato 32enne : Nel corso di un'operazione 'Alto Impatto', i carabinieri di Torre Annunziata, coadiuvati dalla Compagnia di Intervento Speciale del Reggimento 'Campania' e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno tratto ...

Torre Annunziata - Minimarket colpito dal racket chiude i battenti - i 5 Stelle scrivono a Salvini : Quando la malavita vince, e a perdere siamo tutti noi. E' quanto successo a Torre Annunziata, dove la titolare del Minimarket 'Fredda Idea' andato a fuoco il 7 aprile scorso in via Carminiello ha ...

Torre Annunziata - Negozio in fiamme in via Carminiello - la titolare : 'Non riapriremo' : Alla fine ha gettato la spugna . Con un post su facebook la titolare del minimarket 'Fredda Idea' andato a fuoco il 7 aprile scorso in via Carminiello, le indagini sono ancora in corso,, ha annunciato ...

Un docufilm per raccontare le sue origini! Stefano De Martino torna a Torre Annunziata : Il ballerino e conduttore televisivo si racconta a cuore aperto nel programma 'Stefano De Martino - Su Di Me', in onda venerdì 19 aprile alle 22.20 su Real Time. Nello speciale Stefano decide di tornare a Torre Annunziata, la città dove è nato e cresciuto. Durante il viaggio ritrova gli affetti e i luoghi che hanno segnato la sua giovinezza: il suo vecchio datore di lavoro; il mercato e il negozio di frutta e verdura dove ha lavorato per ...

Torre Annunziata - Processo crollo Rampa Nunziante - le testimonianze dei genitori di Anna Duraccio : Tribunale di Torre Annunziata, stamattina, una nuova udienza del crollo della palazzina di Rampa Nunziate. Come primo atto, sono stati acquisiti i verbali redatti durante le indagini e riguardanti le ...

Marijuana e scooter - doppio arresto a Torre Annunziata : Sabato notte gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno arrestato Aniello La Feltra, 20enne napoletano, sorpreso con 22 grammi di Marijuana e accusato di detenzione ai fini di spaccio di ...

Torre Annunziata " "American Buffalo" trionfa al Premio Teatrale "Città di Torre Annunziata" : La commissione quest'anno ha dovuto attribuire i vari riconoscimenti dopo la visione di ben nove spettacoli che presentavano tutti indistintamente interessanti spunti artistici. Molto elevato anche ...

Torre Annunziata - Nicola muore a 27 anni a causa della leucemia : Purtroppo, un altro giovane ragazzo è stato strappato via dalla sua lunga vita a causa di un brutto male. Il ragazzo si chiamava Nicola Di Martino ed abitava nei vicoli del quartiere Provolera di Torre Annunziata. In paese era da tutti ammirato per essere un bravo ragazzo, ma la leucemia lo ha portato via troppo presto dai suoi affetti più cari. Vani sono stati, infatti, tutti i tentativi di cura. Il ricordo degli amici di Nicola La battaglia ...

Impianto hi tech - operaio di Torre Annunziata riavrà le mani perse in un incidente : A due anni da un terribile incidente che gliele fece perdere entrambe, Vincenzo De Santis, operaio 40enne di Torre Annunziata, tornerà ad avere l'uso delle mani. De Santis sarà infatti sottoposto a un ...

All'ombra di Torre Maura - di Lucia Annunziata - : L'ultimo dei tanti episodi che irrompono nella nostra cronaca e raccontano - questa è la versione con cui è stata catalogata anche la rivolta di Torre Maura - di un paese ormai attraversato da ...

Torre Annunziata. Voti in cambio di posti di lavoro - generi alimentari o denaro : Secondo l’accusa compravano Voti in cambio di posti di lavoro, generi alimentari o denaro. I Voti comprati erano per le

Torre Annunziata - Revenge porn - vittima querela Zuckerberg : Non aveva accettato la fine della loro relazione e per vendicarsi aveva aperto un falso profilo Facebook a nome dell'ex compagna, pubblicando foto intime della donna. Cinque anni dopo l'uomo, V.V., 51 ...