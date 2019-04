The Voice of Italy | Blind Audition | puntata 30 aprile 2019 | i cantanti scelti dai coach

A The Voice arriva la giovane star di Io Canto : Elettra pentita : The Voice accoglie un giovane cantante di Io Canto: Andrea Settembre A The Voice arriva un giovane cantante, conosciuto già dai telespettatori italiani per la sua partecipazione a Io Canto 4. Stiamo parlando di Andrea Settembre, il quale ha anche iniziato un percorso su Youtube, dove sembra ottenere un certo successo. È riuscito a convincere […] L'articolo A The Voice arriva la giovane star di Io Canto: Elettra pentita proviene da Gossip e ...

Mashup Loop - gli artisti di strada a The Voice dopo Tu si que vales : Mashup Loop, dopo Tu si que vales il duo approda a The Voice Tra gli artisti che hanno sorpreso i giudici e il pubblico di The Voice of Italy, nel corso della seconda puntata, vi sono i Mashup Loop. I due artisti insieme sono riusciti a conquistare l'interesse dei presenti in studio e dei telespettatori. […]

The Voice 2019 : i concorrenti scelti nella seconda puntata di Blind Auditions – Foto : Filippo Cantele - The Voice 2019 A The Voice 2019 continua la composizione dei quattro team con le scelte di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio (ma anche dei concorrenti, gran parte contesi dai coach) nella seconda puntata di Blind Auditions. The Voice 2019: i concorrenti scelti nella seconda puntata Sono 12 i concorrenti che hanno fatto girare almeno un coach nella seconda puntata di Blind Auditions. Ecco chi sono ...

Ecco cosa è successo nella seconda puntata di The Voice of Italy (in aggiornamento) The Voice of Italy, concorrente canta Immigrant song, Ventura: "Canzone di Salvini" La battuta della conduttrice sul vicepremier e ministro dell'Interno durante la seconda puntata del talent show di Rai2.

The Voice of Italy - concorrente canta Immigrant song - Ventura : "Canzone di Salvini" : Nel corso della seconda puntata di Blind Audition di The Voice of Italy Giuseppe Ippoliti, 39 anni, si è presentato sul palco interpretando Immigrant song dei Led Zeppelin. Simona Ventura ha colto la palla al balzo per commentare sarcasticamente l'esibizione del concorrente:Immigrant song, la canzone di Salvini questa. The Voice of Italy, Blind Audition: anticipazioni puntata 30 aprile ...

The Voice of Italy 2019 seconda puntata riassunto : concorrenti e Team 30 aprile : THE Voice OF Italy 2019 seconda puntata. Martedì 30 aprile è tornata la sesta edizione del talent show di Rai 2. Ecco di seguito concorrenti, Team e tutto quello che è successo nel secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING The Voice of Italy 2019 prima puntata riassunto 23 aprile La seconda puntata ha visto in azione il cast tutto rinnovato. Alla guida di The Voice of Italy 2019 infatti c’è una signora della ...

Ina e Serena Sinani : chi sono le Sindolls a The Voice. Vita privata ed età : Ina e Serena Sinani: chi sono le Sindolls a The Voice. Vita privata ed età Le Blind Auditions di The Voice of Italy continuano a regalare agli spettatori chicche interessanti da masticare. La nuova si chiama Sindolls. Questo è il nome d’arte del duo composto dalle sorelle gemelle Ina e Serena Sinani, due giovani studentesse universitarie con un sogno da rapper nel cassetto. La loro esibizione ha colpito tanti, e soprattutto tutti e ...

Ares Favati a The Voice 2019 : età - Instagram e vita privata. Chi è : Ares Favati a The Voice 2019: età, Instagram e vita privata. Chi è Ares Favati è un cantante e vocalist ed è uno dei concorrenti dell’edizione 2019 di The Voice of Italy. Ha conquistato il cuore del coach-rapper Gue Pequeño che, infatti, l’ha fortemente voluto nella sua squadra. Ares Favati: chi è Ares Favati nasce nel 1987 ma non si conosce precisamente quale giorno. È originario di Busto Arstizio, in provincia di VArese, ...

Morgan a The Voice : la scelta dopo gli attacchi di Jessica Mazzoli al Gf : News e Gossip Morgan e Jessica Mazzoli Il cantante e coach di The Voice Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, sembra aver preso una posizione netta a proposito delle critiche mosse dalla sua ex Jessica Mazzoli durante il Grande Fratello. La sua scelta è il silenzio: Morgan non ha più replicato da quando Jessica è […]

Dominique Chillè Diouf : chi è Diablo a The Voice 2019 - la vita privata : Dominique Chillè Diouf: chi è Diablo a The Voice 2019, la vita privata Dominique Chillè Diouf è un cantante Trapp ed è uno dei concorrenti della nuova edizione di The Voice of Italy 2019, programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Entra nella squadra del coach Morgan, svelando un grande talento. Dominique Chillè Diouf: chi è Dominique Chillè Diouf, in arte Diablo, nasce nel 2000. Cresce a Cuneo solo con la madre, dopo che il padre, ...

Josuè Previti a The Voice 2019 : chi è - età - carriera e vita privata : Josuè Previti a The Voice 2019: chi è, età, carriera e vita privata Josuè Previti è un cantante e concorrente di The Voice of Italy 2019, programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Entra a far parte della squadra del coach-rapper Guè Pequeno. Josuè Previti: chi è e carriera Josuè Previti nasce nel 2001 a Giostra, in provincia di Messina. Il cantante messinese scopre la passione per il canto e per la musica da giovanissimo, all’età di ...

Chi è Matteo Camellini a The Voice 2019 : età - carriera e vita privata : Chi è Matteo Camellini a The Voice 2019: età, carriera e vita privata Durante la prima puntata di Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 23 aprile, si è esibito sul palco anche Matteo Camellini. Non nuovo ai talent, il giovane emiliano ha fatto colpo su Morgan, che l’ha scelto per far parte della sua squadra. Andiamo a conoscere meglio Matteo Camellini, attraverso la sua carriera e vita privata. La carriera di ...

Diretta The Voice of Italy : in scena la seconda puntata della Blind Audition : Stasera su Rai 2 andrà in scena la seconda puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura e che vede come protagonisti i quattro coach Morgan, Gue Pequeno, Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini. Prosegue la fase delle Blind Audition, dove ogni coach deve scegliere i talenti per il proprio team con un provino "al buio". Nell'appuntamento della scorsa settimana abbiamo avuto modo di conoscere anche un'altra novità, ...

The Voice 2019 - Elettra Lamborghini : “L’Italia non è pronta per me!” : Elettra Lamborghini parla di The Voice of Italy: “L’Italia non è ancora pronta per me” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Elettra Lamborghini, coach di The Voice of Italy 2019, condotto da Simona Ventura, la cui seconda puntata andrà in onda oggi in prima serata su Rai2. E nel corso dell’intervista, Elettra Lamborghini ha commentato proprio la scelta, fatta dalla Rai e dalla conduttrice ...