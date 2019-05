The Voice 2019 Miriam Ayaba canta l’inedito Amazzonia alle Blind Auditions Video

dituttounpop

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Theun suo ineditoe si girano tutti i giudici e va con Elettra () A TheOf Italy arrivaDi Criscio in arteche porta un suo inedito un inno per le donne che devono ricordarsi sempre che sono delle guerriere come dice prima di iniziare il pezzoLa ventiduenneè nata a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ed è cresciuta a Castiglione delle Stiviere, un piccolo paese della provincia mantovana, passando per Napoli, città del padre e ora vive a Milano con un amico e il fidanzato Sadiq Marco Oladipupo in arte Roy Raheem altro concorrente di The, con cui lavorano come fundraiser per un’associazione no profit. Alla fine sceglie di andare con Elettra (qui tutti i team).The, come funziona Theof Italy, è in onda ogni martedì su Rai 2, condotto da Simona ...

