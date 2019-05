The Voice 2019 | Filippo Cantele canta Your Man | si gira solo Elettra VIDEO

The Voice 2019 Miriam Ayaba canta l’inedito Amazzonia alle Blind Auditions (Video) : The Voice 2019 Miriam Ayaba canta un suo inedito Amazzonia e si girano tutti i giudici e va con Elettra (Video) A The Voice Of Italy arriva Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba che porta un suo inedito un inno per le donne che devono ricordarsi sempre che sono delle guerriere come dice prima di iniziare il pezzo Amazzonia. La ventiduenne Miriam è nata a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ed è cresciuta a Castiglione delle Stiviere, un ...

The Voice 2019 : Ilenia Filippo canta Pezzi di Vetro di De Gregori (VIDEO) : The Voice 2019: Ilenia Filippo canta Pezzi di Vetro. Si girano tutti i giudici, ma lei sceglie Guè Pequeno (VIDEO) La nuova edizione di The Voice Of Italy è già alla seconda puntata delle Blind Audition. Questa edizione è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotta da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle serie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte ...

The Voice 2019 i concorrenti e le squadre della nuova edizione : The Voice 2019 i concorrenti scelti nelle Blind Auditions Chi sono i concorrenti della nuova edizione di The Voice? Puntata dopo puntata andremo a conoscerli e a inserirli all’interno di questo articolo che sarà aggiornato con tutti i nuovi nomi. Per avere sempre a disposizione la lista dei concorrenti della nuova edizione di The Voice. Un’edizione che vede Simona Ventura alla conduzione e giudici/coach Morgan, Elettra Lamborghini, ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della seconda puntata. Simona Ventura : «Immigrant Song è la canzone di Salvini» : Simona Ventura - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 mettono in archivio nuovi talenti e voci interessanti (migliori, se vogliamo, rispetto al kick off), in uno show che i quattro coach, sempre più in sintonia nella loro diversità, tra gag ed esibizioni, continuano a dominare. A ‘bordo campo’, Simona Ventura si presta a valore aggiunto, per ora senza ’sporcarsi’ troppo. Ecco i momenti più significativi ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 : È la serata di The Voice - la Ventura si prende il Trend Topic : Social Auditel 30 aprile 2019: The Voice in cima al Trend Topic Dopo l’esordio super, The Voice non ha rivali nell’ultima serata televisiva di aprile. Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha registrato +14.900 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI che in aggiunta alle tendenze (The ...

A The Voice arriva la giovane star di Io Canto : Elettra pentita : The Voice accoglie un giovane cantante di Io Canto: Andrea Settembre A The Voice arriva un giovane cantante, conosciuto già dai telespettatori italiani per la sua partecipazione a Io Canto 4. Stiamo parlando di Andrea Settembre, il quale ha anche iniziato un percorso su Youtube, dove sembra ottenere un certo successo. È riuscito a convincere […] L'articolo A The Voice arriva la giovane star di Io Canto: Elettra pentita proviene da Gossip e ...

Mashup Loop - gli artisti di strada a The Voice dopo Tu si que vales : Mashup Loop, dopo Tu si que vales il duo approda a The Voice Tra gli artisti che hanno sorpreso i giudici e il pubblico di The Voice of Italy, nel corso della seconda puntata, vi sono i Mashup Loop. I due artisti insieme sono riusciti a conquistare l’interesse dei presenti in studio e dei telespettatori. […] L'articolo Mashup Loop, gli artisti di strada a The Voice dopo Tu si que vales proviene da Gossip e Tv.

The Voice 2019 : i concorrenti scelti nella seconda puntata di Blind Auditions – Foto : Filippo Cantele - The Voice 2019 A The Voice 2019 continua la composizione dei quattro team con le scelte di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio (ma anche dei concorrenti, gran parte contesi dai coach) nella seconda puntata di Blind Auditions. The Voice 2019: i concorrenti scelti nella seconda puntata Sono 12 i concorrenti che hanno fatto girare almeno un coach nella seconda puntata di Blind Auditions. Ecco chi sono ...

