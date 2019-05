Terremoto | scossa in Calabria nel giorno della Festa del Lavoro | paura a Cosenza MAPPE e

Terremoto - forte scossa in Romania : epicentro in Transilvania - paura nel giorno della Festa del Lavoro : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 4.1, ha colpito stamattina alle ore 08:00 italiane (le 09:00 locali) la Romania nord/occidentale, non lontano dal confine con l’Ungheria, proprio nel giorno della Festa del Lavoro. L’epicentro della scossa s’è verificato nei pressi della città di Zalau (65.000 abitanti), nella Transilvania, dove la gente è fuggita dalle abitazioni per lo spavento. La scossa s’è verificata in ...

Terremoto Abruzzo - scossa di magnitudo 3.1 a Collelongo in provincia de L'Aquila - : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha fatto tremare la terra in Abruzzo. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 15.42 nella zona de L'Aquila, con epicentro a 3 km da Collelongo e ad una ...

Oceano Indiano : forte scossa di Terremoto a largo di Socotra (Yemen) : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 aprile 2019, esattamente alle 16.19 italiane (corrispondenti alle 17.19 all'epicentro) nell'Oceano Indiano occidentale a largo della penisola...

Lieve scossa di Terremoto al largo di Ragusa : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella costa di Ragusa. I Comuni più vicini all’epicentro sono stati Scicli, Pozzallo, Vittoria.

Linguaglossa. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 : La terra ha tremato nella notte in Sicilia orientale. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle

Terremoto sull'Etna - scossa di magnitudo 3.3 a Linguaglossa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 2:44 nel nordest della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ...

Terremoto : forte scossa in Cile [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cile. La scossa, di magnitudo 5.6, è stata localizzata alle ore 20.57. L’epicentro si trova a Calama, nella provincia di El Loa, mentre l’ipocentro a 175 Km di profondità. L'articolo Terremoto: forte scossa in Cile [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : forte scossa in India : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in India. La scossa, di magnitudo 6.3, si è verificata nella regione di Eastern-Xizang. L'articolo Terremoto: forte scossa in India sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Filippine - scossa ancora più violenta : paura per lo sciame sismico : Nel Paese asiatico una nuova scossa di Terremoto ancora più forte di quella che lunedì ha portato paura, distruzione e morte. Il sisma arriva dopo una lunga sequenza di scosse inferiori ma comunque potenti che sta esasperando la popolazione locale. Le Filippine infatti sorgono su un’area tettonicamente molto complessa dove si scontrano ben tre placche tettoniche. Si tratta di un evento sismico registrato nel centro del Paese, a 13 ...