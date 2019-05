Terremoto a Cosenza | due scosse in rapida successione

ilmattino

(Di mercoledì 1 maggio 2019)- Allarme nel pomeriggio in Calabria. Undi magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 15.52 in provincia di. L'epicentro, secondo quanto ha rileva l'Ingv, è...

infoitinterno : Terremoto a Cosenza, allarme tra la gente: due scosse in rapida successione - infoitinterno : Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza [DATI e MAPPE] - infoitinterno : Terremoto in Calabria, scossa avvertita a Cosenza nel giorno della Festa del Lavoro [DATI e MAPPE] -