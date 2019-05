Tennis | Francesca Schiavone insegnerà il suo modo di fare sport ai giovani di Milano

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) “Tu puoi… provaci!” questo è il nome del progetto riservato ai ragazzi e ragazze die provincia (8-12 anni) che amano ilo che vogliono impararlo. Iniziativa lodevole che permetterà aidi vivere lofino a giungere ad una borsa di studio che coprirà le spese dell’attività agonistica. Come se non bastasse, al centro di questo progetto, c’è la grandissima, campionessa del Roland Garros 2010. “Ho scelto questa proposta perché so bene quanti sacrifici debbauna famiglia per assecondare i sogni di un figlio – spiega alla Gazzetta dellol’exta – Tutto è nato da un sms ricevuto dal Sindaco diGiuseppe Sala nel quale mi propose di organizzare qualcosa assieme. Da quel messaggio abbiamo creato questa idea della quale sono profondamente orgogliosa”. Secondo...

