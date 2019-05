Tennis | ATP Estoril 2019 | Fabio Fognini si ritira Il ligure tornerà a Madrid

Tennis - ATP 250 Monaco 2019 : Matteo Berrettini supera l’ostacolo Denis Istomin e accede al secondo turno : Dopo il successo di Budapest, continua la corsa di Matteo Berrettini. Il romano, che da ieri è numero 37 del mondo, nel primo turno dell’ATP 250 di Monaco, in Germania, ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5) 6-3, ed al secondo turno si troverà di fronte uno tra il britannico Kyle Edmund e l’americano Denis Kudla (saldo dei precedenti negativo con entrambi). Il primo set rimane per una buona metà sul filo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

ATP Estoril – Termina ai sedicesimi il torneo di Salvatore Caruso : il Tennista azzurro sconfitto in 2 set da Cuevas : Salvatore Caruso sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas: il tennista sudamericano si impone con il punteggio di 2-6 / 2-6 Dopo essere arrivato nel main draw partendo dalle qualificazioni, Salvatore Caruso abbandona il torneo di Estoril ai sedicesimi di finale. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 152, è stato sconfitto in due set dall’uruguagio Pablo Cuevas, numero 67 del ranking. Cuevas si è imposto ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Andreas Seppi esce al primo turno contro il tedesco Philipp Kohlschreiber : Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta tedesca l’altoatesino cede al padrone di casa Philipp Kohlschreiber, che si impone con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno per il teutonico ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Seppi tiene il servizio in apertura, ma ...

ATP Finals – Torino respira Tennis : sulla Mole il logo del torneo [GALLERY] : La Mole Antonelliana s’illumina a festa in onore delle ATP Finals: la città italiana ospiterà il torneo tennistico dal 2021 al 2025 Nella splendida cornice di Torino il logo delle ATP Finals svetta sulla Mole Antonelliana. Le luci hanno illuminato nella serata uno dei monumenti più rappresentativi della sede del torneo tennistico mondiale dal 2021 al 2025. All’evento anche Chiara Appendino, sindaca di Torino. Fai clic qui per ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Lorenzo Sonego piegato in tre set da Fucsovics. L’azzurro out al primo turno : Un esordio poco fortunato per Lorenzo Sonego nel tabellone principale del “BMW Open”, torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne piemontese (n.69 del mondo) è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics, numero 35 ATP e testa di serie n.8, con il punteggio di 7-5 4-6 7-6 (8) in 3 ore e 7 minuti di partita. Una battaglia nella quale ha prevalso il magiaro che si qualifica ...

ATP Finals Torino – Chris Kermode entusiasta : “che passione per il Tennis in Italia!” : Chris Kermode, presidente ATP, spiega il motivo per il quale è stata scelta Torino come prossima sede delle ATP Finals: la passione per il tennis mostrata dall’Italia ha vinto su tutto il resto Nei giorni scorsi la città di Torino ha finalmente ricevuto la buona notizia: il capoluogo piemontese sarà la sede ospitante delle ATP Finals dal 2021 al 2025. Nella presentazione avvenuta quest’oggi presso Palazzo Madama, il presidente ...

Atp Finals presentate a Torino - Binaghi : 'Il governo ha investito per la prima volta sul Tennis' : In 5 anni dovremmo superare il milione di biglietti venduti, con 96 milioni di spettatori nel mondo e un impatto economico che si può stimare tra i 400 e 500 milioni'. Per Chris Kermode, presidente ...

Tennis : presentate quest’oggi le ATP Finals che si terranno a Torino dal 2021 al 2025 : Ha avuto luogo presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino la presentazione delle ATP Finals 2021-2025. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, e la Sindaca di Torino Chiara Appendino hanno presentato l’evento a cui hanno presenziato e in cui sono intervenuti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, ...

Tennis - Atp Finals : 'Torino - un successo dell'unione di tutti' : Nei progetti la creazione di una cittadella dello sport che permetta di vivere l'evento 365 giorni l'anno. Gasport

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Tennis - ATP Barcellona 2019 : Dominic Thiem annienta Daniil Medvedev e conquista il titolo catalano : Dominic Thiem conquista l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), piegando in due set il russo Daniil Medvedev (n.14 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 14 minuti di partita. L’austriaco conquista il secondo titolo dell’anno dopo Indian Wells e nel feudo di Rafael Nadal mette in luce le sue grandi qualità sul rosso. Per lui è il 13° torneo vinto in carriera e 23 anni dopo Thomas Muster pone il marchio di un giocatore ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : il trionfo di Matteo Berrettini! Secondo titolo e best ranking per il romano : Matteo Berrettini si conferma uno specialista delle finali e conquista il torneo ATP di Budapest, il Secondo della carriera dopo quello della passata stagione a Gstaad. Continua, dunque, il momento magico del Tennis italiano che, una settimana dopo la vittoria di Fabio Fognini a Montecarlo, può festeggiare un altro importante successo. Berrettini ha sconfitto nell’ultimo atto il serbo Filip Krajinovic, numero 105 del mondo, in tre set con ...