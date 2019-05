Serie B | il Brescia promosso in Serie A dopo otto anni Battuto l’Ascoli 1 a 0

Apoteosi Brescia - dopo 8 anni è di nuovo Serie A : promozione aritmetica con due turni d’anticipo : La formazione di Corini batte l’Ascoli 1-0 e ottiene l’aritmetica promozione in Serie A con due turni di anticipo Basta un gol di Dessena nel primo tempo del match con l’Ascoli per mandare in Paradiso il Brescia, che torna aritmeticamente in Serie A dopo otto anni. Giuseppe Zanardelli/LaPresse Una stagione esaltante, un cammino lungo e complicato nel corso del quale gli ostacoli non sono mancati. Forza e determinazione ...

Serie B - il Brescia non sbaglia contro l'Ascoli e vola in Serie A : Brescia - È festa promozione allo stadio Rigamonti. Il Brescia vince 1-0 l'Ascoli e si regala la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo in virtù del pareggio interno del Palermo contro lo ...

Il Brescia fa festa - dopo 8 anni torna in Serie A : ROMA - Una promozione inattesa ma non certo casuale. Grazie al successo di misura contro l'Ascoli, 1-0, il Brescia conquista la promozione in serie A con due giornate di anticipo. dopo 8 anni Brescia ...

Brescia promosso in Serie A : Al Rigamonti spalti pieni da ore prima del fischio d'inizio per il sogno promozione in serie A, dopo otto stagioni, in anticipo di due giornate. E il sogno è diventato realtà già nel primo tempo di un ...

Calcio - il Brescia promosso in Serie A : 20.03 Il Brescia torna in massima divisione dopo otto stagioni di cadetteria. Il gol di Dessena al 36' consente alla squadra di Corini di superare 1-0 l'Ascoli e di 'scavare' un solco di 7 punti dal terzo posto (occupato dal Palermo) a due turni dalla fine del torneo. Grande festa allo stadio 'Rigamonti' al triplice fischio. Le 'Rondinelle' sono state al comando del campionato per quasi tutta la stagione e hanno in Alfredo Donnarumma il ...

Serie B - harakiri Lecce : perde a Padova e spreca il match-point per la A - ora tocca al Brescia : perugia-cittadella 0-0 - Pareggio senza reti in una gara dai rari spunti di cronaca, con i padroni di casa cher partono meglio ma poi il Cittadella non mostra alcun cedimento, anzi sfiora la rete con ...

Serie B - Palermo-Spezia 2-2 - Lecce e Brescia sentono profumo di A : Nell'anticipo delle 12.30 della 34 a giornata, mezzo passo falso del Palermo-che al Barbera non va oltre il 2-2 con lo Spezia e dice quasi addio alle chances di promozione diretta in A, dipende dai ...

Serie B - Brescia e Lecce domani possono andare insieme in A : Giornata chiave, domani Festa dei lavoratori e, forse, delle squadre promosse. Brescia e Lecce potrebbero andare insieme in A se entrambe vincessero, con l'Ascoli in casa e il Padova in trasferta, e ...

Video/ Lecce Brescia - 1-0 - : highlights - Tabanelli stende le rondinelle - Serie B - : Video Lecce Brescia, 1-0,: Tabanelli regala la vittoria a Liverani nel big match della 35giornata di Serie B. I salentini ora sognano la Serie A:

Lecce-Brescia 1-0 : i giallorossi si aggiudicano la partitissima di Serie B : Lecce-Brescia era considerata quasi uno "spareggio" per la Serie A; in realtà il campionato di Serie B non è ancora terminato, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che questo match fosse importantissimo. Con i 3 punti incamerati dopo la vittoria di ieri sera per 1-0, i giallorossi raggiungono proprio il Brescia in cima alla classifica, tra queste due squadre c'è tuttavia una differenza non trascurabile nell'ottica del prosieguo del campionato: il ...

Serie B - il Lecce vince e agguanta il Brescia al primo posto : al Via del Mare è 1-0 : Lecce - Il Lecce fa sua la partita della vita e vince lo scontro diretto con il Brescia . I salentini, dopo la superiorità numerica per l'espulsione di Sabelli in apertura di ripresa, hanno la meglio ...

Serie B - sassi contro il bus dei tifosi del Brescia diretti a Lecce : Si sta giocando un match fondamentale valido per il campionato di Serie B, in campo Lecce e Brescia, partita che vale moltissimo in chiave promozione nel massimo campionato. Ma prima della partita momenti di grande tensione: sconosciuti che probabilmente erano tifosi del Bari hanno lanciato pietre contro due bus di tifosi del Brescia diretti a Lecce per la partita di campionato. Dopo la sassaiola un tifoso Bresciano è stato portato in ...

Probabili Formazioni Lecce-Brescia - Serie B 28-04-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Lecce-Brescia, 35^ giornata, domenica 28 aprile ore 21.00. Sfida decisiva tra le prime due della classe.Le prime due della classifica di Serie B si affrontano in quella che senza troppi giri di parole possiamo considerare come la partita dell’anno. Brescia a 63 punti, Lecce a 60, entrambe hanno vinto diciassette partite con i giallorossi di Fabio Liverani che però hanno giocato una partita ...

Serie B - Piccinini per Lecce-Brescia. Livorno-Palermo a Di Paolo : ROMA - L'Aia ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno la 16esima giornata di ritorno di Serie B, in programma sabato 27 aprile alle ore 15.00. BENEVENTO - COSENZA Venerdì 26/04 h. 21.00 DI ...