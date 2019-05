Senna e quella maledetta domenica di 25 anni fa

ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2019) 1° maggio 1994. Venticinquefa.Io, all’epoca, dine avevo 22.ero incollata alla tv, come sempre quando c’era la Formula Uno. Ne ero affascinata perché c’era lui, Ayrton, che di, invece, ne aveva 34: era bello, pieno, come solo il coraggio, l’imperfezione, l’irrequietezza e l’eleganza sanno rendere belli.I tre giorni precedenti erano stati terribili.Durante le prove libere del venerdì c’era stato l’incidente di Barrichello. Immagini fortissime, sembrava gravissimo, eppure se la cavò con qualche frattura e poche ferite superficiali, anche se non poté disputare la gara. A ricordarlo ora, sembra un presagio.Il sabato la morte arrivò indisturbata a fare una prima visita. Durante le prove Ratzenberger si schiantò contro la curva Villeneuve. Fu devastante. Ricordo l’impotenza di fronte alla mancata decisione di sospendere la gara della ...

