Se Greta vuol farci vergognare di prendere l' aereo perché inquina

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Gianni Carotenuto In Svezia sta prendendo piede la moda del "flygskam", letteralmente la "vergogna per l'". È in aumento il numero di persone che decidono di non volare più preferendo spostarsi in trenoCosa c'è di meglio chel'? È un mezzo di trasporto veloce e relativamente economico, con cui andare in ogni parte del mondo. Chiaro, ha una controindicazione:, come tutte le attività svolte ogni santo giorno dagli esseri umani. È per questo che in Svezia - patria dell'attivismo ecologista tanto di moda di questi tempi grazie al successo dell'ambientalismo un tanto al chilo diThunberg - sta prendendo sempre più piede una battaglia contro l'uso dell'e a favore del treno. Si chiama "flygskam", tradotto letteralmente come "vergogna di volare". Vergogna per l'impatto negativo che l'produce sull'ambiente.Sono decine, centinaia gli ...

