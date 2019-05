Scuola | intesa Governo-sindacati | ecco il programma Miur e le parole del ministro Bussetti

Scuola - ‘annullate intesa con il Governo - facciamo sciopero il 17 maggio’ : L’intesa tra Governo e sindacati del 24 aprile scorso non è piaciuta alla stragrande maggioranza del personale scolastico: in attesa di saperne di più dal prossimo incontro previsto per lunedì 6 maggio, dove si parlerà soprattutto di stabilizzazione del precariato storico, sui social si condanna duramente l’atteggiamento remissivo dei sindacati che si sarebbero piegati alle condizioni dettate da un Governo, sempre meno del ...

Scuola - intesa governo sindacati va spiegata ai docenti precari : A 48 ore dal raggiungimento dell’accordo per le modifiche da apportare al reclutamento dei docenti precari della Scuola secondaria, appare unanime la richiesta di fornire i dettagli sui quali si regge. L’onorevole Carmela Ella Bucalo ha scritto un post su Facebook nel quale si rallegra per la revoca dello sciopero proclamato dai sindacati. Le perplessità L’onorevole esprime una moderata soddisfazione riguardo all’effetto ...

Scuola - precariato e reclutamento docenti ultime notizie : ecco i punti chiave dell’intesa Governo-sindacati : Si continua a parlare dell’intesa Governo-sindacati, raggiunta l’altra notte, in merito alle più importanti questioni scolastiche come il rinnovo del contratto del personale con conseguente aumento stipendiale oltre alla stabilizzazione dei precari storici. Su quest’ultimo punto, la segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, si è espressa in occasione di un’intervista rilasciata al giornale ...

L'intesa governo-insegnanti Il contratto Scuola rimane nazionale - freno all?Autonomia : Lo sgambetto a Veneto e Lombardia si è consumato all?alba di ieri. Giuseppe Conte aveva convocato i sindacati della scuola alle otto di martedì sera a Palazzo Chigi. Lo stesso...

Scuola - intesa Governo-sindacati e sciopero sospeso : ecco le parole di Matteo Renzi : L’intesa tra Governo e sindacati sui problemi della Scuola e la conseguente revoca dello sciopero del prossimo 17 maggio è stata accolta in maniera ‘tiepida’, per non dire ‘fredda’ dal personale scolastico, ormai abituato ai voltafaccia politici degli ultimi anni. Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, con la ‘montagna che ha partorito un topolino, o per meglio dire, un’elemosina’, la maggior ...

Scuola - intesa Governo-sindacati su aumento stipendi : ecco cosa dice il testo ufficiale : L’intesa tra Governo e sindacati in merito al rinnovo contrattuale del comparto Scuola ha sollevato non poche polemiche da quando, all’alba di questa mattina, è stata pubblicata la notizia. C’è chi parla di ‘pastrocchio elettorale’, chi di ‘nuova elemosina’, anche se il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non ha esitato a parlare di aumenti stipendiali a tre cifre. Non è mancata ...

Scuola - siglata intesa per rinnovo contratto. Sindacati sospendono sciopero : Dopo una lunga trattativa notturna e' stato siglato a palazzo Chigi l'accordo tra i Sindacati del comparto scolastico e il governo. Presenti al tavolo, oltre a tutti i rappresentanti sindacali, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e il premier Giuseppe Conte. Grazie all'intesa saranno stanziate piu' risorse per il prossimo rinnovo contrattuale degli insegnanti e garantite soluzioni adeguate per risolvere il problema del precariato. I ...

Scuola - intesa tra Governo e sindacati su aumento stipendi e stabilizzazione precari : I sindacati hanno sospeso lo sciopero inizialmente previsto per il 17 maggio, poiché è stato trovato l'accordo. Finalmente, infatti, sono stati annunciati norme di favore per i precari storici, nuovi concorsi a cattedra ordinari, e soprattutto un aumento dei fondi previsti per i nuovi contratti. Resta ora soltanto da aspettare che al Miur questi impegni politici, firmati all'alba da Conte e dal ministro dell'Istruzione Bussetti, vengano tradotti ...

Scuola - intesa governo-sindacati : revocato sciopero del 17 maggio : Roma, 24 apr., askanews, - revocato lo sciopero generale della Scuola programmato per il 17 maggio con una grande manifestazione a Roma. Il governo dopo una lunga trattativa notturna ha raggiunto un ...

Scuola - intesa Governo-sindacati per aumento stipendi ai docenti : le reazioni sui social : L’intesa Governo-sindacati, raggiunta questa mattina all’alba dopo un’intera notte di lavoro, potrebbe riaccendere le speranze del personale scolastico in merito alle numerose problematiche che affliggono la Scuola pubblica italiana, come il rinnovo del contratto e il conseguente aumento stipendiale o la situazione riguardante il precariato. Sciopero sospeso, primo tavolo di confronti ai primi di maggio per la stabilizzazione ...

Scuola - intesa tra governo e sindacati : revocato lo sciopero : Roma, 24 apr., askanews, - Il governo ha raggiunto nella notte un accordo con i sindacati del settore dell'istruzione e della ricerca che porta alla revoca dello sciopero generale del mondo Scuola, ...