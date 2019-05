San Vito Lo Capo sotto le stelle

Un modicano si toglie la vita a Ragusa lanciandosi dal ponte di San Vito. Per lui niente da fare : Un modicano ultrasessantenne si è lanciato lunedì sera dal ponte di San Vito a Ragusa , foto, . Per l'uomo, schiantatosi al suolo in via Natalelli, nei pressi del tribunale, non c'è stato nulla da fare .

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Media uSano arresto di De Vito per colpire la Raggi per il ‘no’ alle Olimpiadi” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Domanda diretta: non pensi che per chi ha fatto dell’onestà una sorta di diversità antropologica, questa sia una botta molto forte?”, chiede Sommi in riferimento all’arresto per corruzione di Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale a Roma in quota M5S. “Non credo che sia una ...