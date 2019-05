s Oliver Würzburg-Dinamo Sassari | Finale Europe Cup 2019 | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) 40 minuti per il destino: lasi gioca, in trasferta, il successo nelladi ritorno di FIBACup 2018-, facendo visita al s.All’andata la formazione sarda ha prevalso su quella bavarese con il punteggio di 89-84, con una spettacolare prestazione di Rashawn Thomas e un ottimo apporto, soprattutto nel, di Marco Spissu e Achille Polonara. In caso di successo degli uomini di Gianmarco Pozzecco, si tratterebbe della seconda occasione consecutiva in cui è una squadra italiana a trionfare in questa competizione. Se dovesse invece vincere Würzburg, ci troveremmo invece di fronte al secondo successo tedesco, dopo gli Skyliners di Francoforte nella stagione 2015-2016 incontro Varese (va detto che fu un’edizione un po’ particolare nel format, prima della creazione della Basketball Champions League). Se al termine dei ...

