Royal Baby | spunta il giallo | Harry mercoledì in Olanda «Forse Meghan ha già partorito»

Meghan Markle - il Royal Baby potrebbe avere un nome italiano perché Lady Diana... : attesa per il royal baby. Mentre il Regno Unito e tutto il mondo continuano ad aspettare notizie sulla nascita del primo figlio di Meghan e Harry, duchi del Sussex, si scatena la caccia anche al nome che avrà il pargolo. Secondo i sempre ben informati ...

Meghan Markle - forse nome africano per il Royal Baby Sussex : tra i favoriti Diana e Arthur : Il royal baby Sussex di Meghan Markle ed Harry si potrebbe chiamare Allegra o Diana se femmina, oppure Arthur o Albert se fosse maschio. Il toto-nome per il figlio o la figlia dei duchi di Sussex entra nel vivo dal momento che il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere già iniziato. Allegra o Diana se royal baby Sussex sarà femmina La cerchia dei nomi possibili per il royal baby figlio di Meghan ed Harry si restringe sempre più, mentre la ...

Royal Baby in arrivo - vietato l'uso di droni sopra Frogmore Cottage : Si alza il cordone di sicurezza attorno a Harry d'Inghilterra e Meghan Markle . I duchi di Sussex sono in attesa del loro primo figlio e, a testimonianza dell'ormai imminente parto, nei pressi della ...

Il Royal Baby è già nato? L'esilarante risposta del principe William alle domande dei giornalisti : In queste ore la fibrillazione è alta nel Regno Unito e in tutto il mondo, alimentata dal fatto che su questo ultimo arrivato della famiglia reale aleggia un riserbo che né George né Charlotte né ...

Meghan Markle assente alle nozze di Idris Elba : il Royal Baby è già nato? : Gli indizi sulla possibile nascita del Royal Baby continuano, soprattutto dopo che Meghan Markle e Harry hanno deciso di disertare a sorpresa le nozze di Idris Elba. L’attore, considerato uno fra gli uomini più sexy del mondo, è convolato a nozze con Sabrina Dhowre, collega 29enne (lui ha 46 anni) conosciuta in Canada sul set di Il domani tra di noi, pellicola in cui recitava accanto a Kate Winslet. Un amore travolgente, arrivato dopo due ...