Risultati Serie B | la diretta live delle partite della 36giornata | le formazioni

Risultati Serie B 36^ giornata - diretta live : pareggio dello Spezia : Risultati Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si parte alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati sul Lecce, ...

I Risultati delle squadre campane impegnate nei campionati di serie B e LegaPro : risultati clamorosi e partite ricche di gol e di emozioni quelle delle squadre campane impegnate nei campionati di serie B e Lega Pro. serie B BENEVENTO-COSENZA: nell’anticipo del venerdì che apre questa 35^giornata di serie B, il Benevento travolge il Cosenza e torna a sperare nella promozione. La partita regala tanto spettacolo e tanto agonismo. Nel primo tempo il Benevento spinge subito sull’acceleratore e, nonostante un problema per ...

Calcio - Serie A 2019 - i Risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live posticipi - 29 aprile 2019 - : Risultati Serie A: i due posticipi della 34giornata sono Atalanta Udinese e Fiorentina Sassuolo, come cambierà la Classifica del massimo campionato?

I Risultati della 34ª giornata di Serie A : Nell'ultimo posticipo di domenica il Milan ha perso a Torino; stasera si giocano Atalanta-Udinese e Fiorentina-Sassuolo

Risultati Serie A : gol - classifica e highlights della 34giornata : INTER-JUVENTUS 1-1 7' Nainggolan, I,, 62' Cristiano Ronaldo, J, INTER, 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, 80' Joao Mario,, Nainggolan, 74' Borja ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : Risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

Serie D - i Risultati della 33e della 37giornata : festa rinviata per il Cesena : ... Virtus Bolzano 49, Delta Porto Tolle 46, Montebelluna 45, Cjarlins Muzane 43, Este 41, Chions 39, Clodiense Chioggia 38, Cartigliano 38, Levico Terme 37, Belluno 35, Sandonà 35, Tamai 35, Sport Club ...

Serie C - i Risultati della 37giornata : Pordenone promosso in Serie B : Girone A Tutto rimandato all'ultima giornata, per quanto riguarda il verdetto più importante del Girone A di Serie C: l'Entella non molla e batte anche la Juventus U23, così il Piacenza non può ancora ...