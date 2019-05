Risale il Pil | ma la ripresa è lontana

Def - la bozza : crescita rivista al ribasso da +1 a +0 - 2%. Il deficit/pil Risale al 2 - 4% e il debito arriva al 132 - 7% : Il rapporto deficit/pil italiano quest’anno è destinato a salire al famigerato 2,4%. Esattamente il livello su cui a fine 2018 è andato in scena un lungo scontro con la Commissione europea, fino all’accordo in extremis su quota 2,04% raggiunto il 12 dicembre in seguito al quale il governo gialloverde ha modificato la manovra. Non è bastato: la crescita stagnante fa salire il rapporto più del previsto fino a riportarlo al punto di ...