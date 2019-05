Ramelli | il ' martire fascista' | diventa un fumetto Il comune di Verona | «Portiamolo

open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Un graphic novel su Sergio- il militante del Fronte della gioventù, organizzazione giovanile del MSI, morto il 29 aprile 1975 dopo essere stato aggredito da due estremisti di sinistra - ...

Paba6720 : RT @RobertoPompili4: Sono vicino ai camerati che ricordano il martire SERGIO RAMELLI che possono soltanto stare fermi, mentre di fronte c'è… - filippocioni : RT @_Mmonta: ma Ramelli, oltre a morire, cosa ha fatto in vita per essere celebrato come Martire Immortale dell'Idea della Tradizione del F… - Petartrzz : RT @_Mmonta: ma Ramelli, oltre a morire, cosa ha fatto in vita per essere celebrato come Martire Immortale dell'Idea della Tradizione del F… -