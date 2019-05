Primo Maggio per dire no al lavoro precario e senza garanzie

Tutto quanto fa Primo Maggio : sagre - corse in vespa - mercatini. Una guida alla festa : Dalla città parte come al solito il treno delle Vespe: in sella alla due ruote un popolo che stile Gregory Peck marcia alla conquista del mondo. Partenza alle 10 dal Prato, passerella in centro e ...

Concerto Primo Maggio Taranto 2019 : diretta tv e streaming - dove vederlo : Concerto primo maggio Taranto 2019: diretta tv e streaming, dove vederlo Sono già alcuni anni che il celebre Concerto del primo maggio che si tiene a Roma non è l’unico evento musicale che si prefigge di celebrare la giornata dei diritti dei lavoratori. Così come Roma, anche Milano e Taranto si fanno protagoniste di questo suggestivo momento di aggregazione, atteso in modo particolare dai giovani. L’evento si svolge a ...

Primo Maggio - la vera emergenza sono i giovani. In 15 anni persi oltre 600mila posti di lavoro : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

Concerto Primo Maggio Roma 2019 : scaletta cantanti ufficiale : Concerto primo maggio Roma 2019: scaletta cantanti ufficiale Oggi primo maggio si celebra la giornata dedicata ai diritti dei lavoratori. Come ogni anno a Roma, in Piazza San Giovanni, si svolge il noto Concerto che unisce sul palco numerosi artisti provenienti da culture e generi musicali diversi. La città di Roma sarà super blindata, con strade chiuse e controlli severi. Si cercherà infatti di garantire il massimo della sicurezza a ...

Primo Maggio in tv : Timeline ci ricorda il primo Concertone - con Carlo Massarini e un telo bianco a tenere la scena : Quando si parla di 'Concertone', il pensiero corre immediatamente al grande concerto del primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, e da diversi anni ormai prodotto e organizzato da iCompany. Non è più, di fatto, l'unico 'Concertone' della Festa dei Lavoratori, visto che da sei anni a Taranto viene organizzato l'UnoMaggio Libero e Pensante, inizialmente liquidato come un 'contro-Concertone' ma che ...

Primo Maggio - Cgil-Cisl-Uil a Bologna : 7.23 Appuntamento a Bologna, dopo 17 anni, dei sindacati confederali per la Festa del lavoro del Primo maggio. Al centro della manifestazione i temi dei diritti,tutela del lavoro,welfare, sviluppo ed Europa,quest'ultima ritenuta una "scelta irrinunciabile".Cgil,Uil e Cisl chiedono all'Ue di cambiare, per offrire prospettive"vivibili"ai giovani Manifestazioni anche in altre città. A Roma,a Piazza San Giovanni, il tradizionale Concertone.

Concerto del Primo Maggio : scaletta degli artisti - in TV su Rai 3 dalle 15 : Il Concerto del Primo Maggio è un evento che dal 1990 rappresenta la giornata della Festa del Lavoro e anche l'edizione di quest'anno non smette di meravigliarci con una scaletta piena di artisti emergenti ed affermati e provenienti da varie scene musicali, tra cui indie, pop, rock, rap e trap. Come ogni anno, la grande kermesse si terrà a piazza San Giovanni a Roma e sarà una lunga e spassosa maratona condotta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, ...

Primo Maggio 2019 - frasi celebri per la Festa del Lavoro : ... Confucio, "Il miglior antidoto al dolore è il Lavoro" , Arthur Conan Doyle, 'Il ritorno di Sherlock Holmes', "Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare ...

Primo Maggio - Festa del Lavoro e dei Diritti : Mai come oggi il Lavoro , o meglio, le problematiche ad esso legato rappresentano un argomento centrale sull'agenda dei Governi a qualsiasi latitudine. Ed oltre che di grandissima attualità, sempre al ...

Perché gli Stati Uniti non festeggiano il Primo Maggio (che viene da Chicago) : Una protesta contro i tagli al personale alla University of Massachusetts Boston (foto: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images ) Oggi, Primo maggio, molti paesi del mondo celebrano la Festa dei lavoratori, proclamata ufficialmente a Parigi nel 1889 in occasione di un incontro della Seconda internazionale, l’organizzazione che riuniva i partiti socialisti e laburisti in Europa. Negli Stati Uniti, invece, la ricorrenza è rimandata a ...

Concerto del Primo Maggio : l’elenco degli artisti : Ci siamo. E’ arrivato il giorno del grande evento del Primo Maggio. Ecco l’elenco degli artisti che prenderanno parte al

Perché il Primo Maggio è la Festa dei lavoratori : Il giorno dedicato ai lavoratori ha origine dalle lotte degli operai che, prima negli Stati Uniti e poi in Europa nel corso della seconda metà dell’Ottocento, sono scesi in sciopero per rivendicare il diritto alle otto ore di lavoro e a un miglioramento delle condizioni di trattamento economico. La Rivoluzione industriale che nei Paesi più evoluti dell’Occidente aveva trasformato contadini e piccoli artigiani in ...

Concerto Primo Maggio 2019 a Roma : la scaletta degli artisti : "Questo cast così giovane spinge a guardare fuori dalla finestra, al mondo, più di quanto farebbe un cast più adulto" , ha dichiarato il conduttore Lodo Guenzi all'Ansa. Nel cast spicca il nome del ...

Ponte del Primo Maggio : milioni in viaggio : Lo scorso fine settimana ci sono state nuove partenze. Sono saliti così ad oltre 5 milioni gli italiani che hanno