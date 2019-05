Primo maggio | Pd al fianco dei lavoratori

Concertone del Primo maggio a Roma sotto la pioggia tra musica - lavoro ed Europa : La pioggia rovina la festa in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale concerto del Primo Maggio promosso dai sindacati. Nonostante gli scongiuri di Ambra a inizio maratona, e la maglietta di ...

Primo maggio in corteo per i sindacati - Foto : La Spezia - Partecipata come ogni anno la sfilata dei lavoratori in città per il Primo Maggio. Organizzano come sempre i sindacati Cgil, Cisl e Uil con i segretari provinciali in testa al corteo che ...

Concerto del Primo maggio - Noel Gallagher porta i Beatles sul palco : 'Sarà un mondo meraviglioso', canta Noel Gallagher , l'artista più atteso del Concertone del Primo maggio a Roma. La piazza è una distesa di ombrelli, ma resiste, sogna insieme all'ex Oasis un mondo ...

Arisa - Primo maggio alternativo/ Foto : 'qui c'è il sole dentro' : Arisa, Primo Maggio alternativo. La cantante pubblica una Foto con i genitori da casa sua e scrive: 'qui c'è il sole dentro' e conquista i fans.

Primo maggio secondo copione - tra riti sindacali e musicali - e molta campagna elettorale - : Dal Quirinale, per il Primo maggio, il presidente Mattarella ricorda che il lavoro è un diritto costituzionale che tocca la dignità della persona e chiede di ridurre le tasse: 'Quelle sul reddito da ...

FOTO La festa dei bagnini accende il Primo maggio in Piazzale Fellini : Il flusso di riminesi e turisti lungo il PSR Village si è goduto una giornata di piena estate con un programma fittissimo di eventi e spettacoli: concertone degli Old Red Bycicle, esibizione dei ...

Parigi - scontri al corteo del Primo Maggio<br>288 persone fermate : 288 persone (330 gli identificati) sono state fermate oggi a Parigi in seguito ai violenti scontro scoppiati oggi durante il corteo del Primo Maggio che per la prima volta ha visto la partecipazione anche dei gilet gialli. A riferirlo è stata la Prefettura di Parigi che, anticipando possibili violenze, aveva ordinato a quasi 600 negozi e ristoranti situati lungo il percorso del corteo di rimanere chiusi e impedito ai ...

Nadia Toffa - la foto di quando era adolescente : "Il Primo maggio - festeggio lavorando" : Nadia Toffa ha celebrato il primo maggio pubblicando su Instagram una foto del suo passato. La conduttrice delle Iene ha diffuso uno scatto di quando era adolescente, dedicando un pensiero particolare al suo lavoro: "Buongiorno lavoratori - ha scritto la Toffa - Io festeggerò lavorando perché coi te

Primo maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Primo maggio a Taranto - l'appello di una mamma del rione Tamburi : "Noi vogliamo vivere" : Dall'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, al gasdotto Tap, le battaglie ambientali della Puglia in Primo piano sul palco del concerto nel giorno della festa dei lavoratori

Fiorentina - summit del Primo maggio fra proprietà e dirigenza : non si cambia : Momento delicato in casa Fiorentina. La squadra nel girone di ritorno è piombata in una crisi apparentemente senza fine, il rapporto tra i tifosi e la proprietà è ai minimi storici e, dopo le ...

Zingaretti al concertone del Primo maggio : Zingaretti: ' una democrazia senza lavoro è una democrazia più fragile ', video Daniele Leone/Ag.Toiati,

Primo maggio - scontri a Torino tra No Tav e polizia : 3 feriti. A Bologna 30.000 in corteo pacifico : Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione...

Dal palco di Taranto - il pensiero del libero e pensante Primo maggio - l'intervento del cittadino Cataldo Ranieri : Maturai che il sistema era radicato anche a livello nazionale e a novembre di quell'anno, ho deciso di dimettermi da ogni carica sindacale, poiché non potevo cambiare quel mondo corrotto, di certo ...