Primo Maggio a Taranto | l' appello di una mamma del rione Tamburi | Noi vogliamo

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Fiorentina - summit del Primo Maggio fra proprietà e dirigenza : non si cambia : Momento delicato in casa Fiorentina. La squadra nel girone di ritorno è piombata in una crisi apparentemente senza fine, il rapporto tra i tifosi e la proprietà è ai minimi storici e, dopo le ...

Zingaretti al concertone del Primo maggio : Zingaretti: ' una democrazia senza lavoro è una democrazia più fragile ', video Daniele Leone/Ag.Toiati,

Primo Maggio - scontri a Torino tra No Tav e polizia : 3 feriti. A Bologna 30.000 in corteo pacifico : Un'Europa dei diritti e del lavoro: è la richiesta partita dagli oltre 30mila manifestanti riuniti a Bologna la cui piazza è tornata, dopo 17 anni, ad ospitare la manifestazione...

Dal palco di Taranto - il pensiero del libero e pensante Primo Maggio - l'intervento del cittadino Cataldo Ranieri : Maturai che il sistema era radicato anche a livello nazionale e a novembre di quell'anno, ho deciso di dimettermi da ogni carica sindacale, poiché non potevo cambiare quel mondo corrotto, di certo ...

Primo Maggio - Ambra Angiolini attacca il bonus assunzioni donne : 'Lo sgravio è mio e me lo gestisco io' : Tira fuori uno slogan del Sessantotto e lo stravolge per attaccare il governo. Ambra Angiolini in diretta dal palco del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma ha infatti criticato ...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma/ Cantanti - scaletta e diretta streaming : orari e cast : Concerto Primo Maggio 2019 Roma, scaletta e diretta streaming: torna il Concertone 1 Maggio con un programma ricco di esibizioni. Tra i Cantanti grande attesa per Noel Gallagher e Ghali.

Dall'ex Ilva alla Tap : le battaglie ambientali del concerto del Primo Maggio a Taranto : A Taranto si suona, ma si parla anche di temi sociali ed ambientali. Dall'ex Ilva alla Tap: ecco i temi in Primo piano sul palco del concerto tarantino del Primo Maggio. Nato grazie alla direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, con il supporto del Comitato di cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti, il concerto tarantino è stato un momento di riflessione collettiva per la cittadinanza pugliese e non solo."Noi vogliamo ...

La lettera del precario sul palco del Primo Maggio a Bologna : serve coraggio per rilanciare la ricerca : ROMA. Un Paese che non investe in ricerca è un paese senza un futuro. Ogni paese che si dimostri ambizioso e soprattutto voglioso di rimanere al passo dei paesi leader mondiali quali Usa, Cina, Russia,...

Primo Maggio di tensione a Parigi : fermate 288 persone per scontri tra polizia e black block : Tafferugli, lanci di sassi e altri oggetti e di lacrimogni hanno caratterizzato la manifestazione sindacale in programma per il Primo maggio a Parigi. tensione maggiore nella zona di Montparnasse. fermate in totale 288 persone, 25 sono rimaste ferite, tra cui 3 agenti. "Repressione inaudita e ingiustificata".Continua a leggere

Primo Maggio - Ambra contro la proposta della Lega di sgravi fiscali per l'assuzione di donne : 'Lo sgravio è mio e lo gestisco io'. Parafrasando un celebre slogan femminista, Ambra, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, attacca la proposta di sgravi fiscali fino a 3mila euro per l'...

Primo Maggio - via al concertone in piazza Dante. De Magistris 'Giornata di riflessione' : La cerimonia si è svolta nella mattinata del Primo Maggio nella Sala Newton di Città della Scienza. 'Il richiamo va al governo nazionale - aggiunge il Primo cittadino - che ancora non riesce ad ...

DIRETTA Concerto Primo Maggio e manifestazioni : ultime notizie | : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Ambra sul palco a Roma: "Qui per diritti, ...

Parigi - scontri al corteo del Primo Maggio<br>200 persone arrestate : 200 persone sono state fermate oggi a Parigi in seguito ai violenti scontro scoppiati oggi durante il corteo del Primo Maggio che per la prima volta ha visto la partecipazione anche dei gilet gialli. A riferirlo è stata la Prefettura di Parigi che, anticipando possibili violenze, aveva ordinato a quasi 600 negozi e ristoranti situati lungo il percorso del corteo di rimanere chiusi e impedito ai manifestanti di radunarsi in ...