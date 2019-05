Poche donne al Concertone - Ambra : «Piantiamola di creare polemiche inutili». Grazia Di Michele la azzanna : «Sono basita. Ho capito quello che diceva Renga sulle voci femminili sgradevoli… Calmati» : Ambra Le polemiche sono ormai di casa al Concerto del Primo Maggio. Se lo scorso anno nel mirino delle critiche era finito il maglione ‘di lusso’ di Ambra Angiolini, conduttrice della manifestazione insieme a Lodo Guenzi, quest’anno la polemica precede l’evento stesso e riguarda la scarsa presenza di cantanti donne sul palco. Più di settanta artisti si esibiranno oggi a Piazza San Giovanni in Laterano (qui cast e scaletta), ma di questi sono ...

Primo Maggio - Ambra furiosa : “Poche donne sul palco? Piantiamola di creare polemiche inutili” : “Vi sembra davvero una polemica? Io sono una donna sto molto attenta a queste e io da donna non mi sento offesa perché non ho contato quante donne ci sono sul palco. Se questa è una radiografia del paese vuol dire che il problema è a monte. Il Primo Maggio non ha fatto una selezione in base a uomo o donna, parliamo della sicurezza sul lavoro, dobbiamo piantarla di far scoppiare polemiche senza senso. Sfido qualsiasi donna intelligente a ...

Tutta colpa di Leonardo - Annalisa a DM : «In tv Poche divulgatrici donne? E’ un fatto atavico. Nelle mie canzoni a volte provoco - ma c’è un motivo» : Annalisa Scarrone Annalisa si sente un’eccezione. Una cantante che fa la “divulgatrice scientifica” (in chiave pop) non è certo cosa comune. In attesa di sfornare un nuovo album – su cui si mantiene rigorosamente abbottonata – l’artista ligure torna in tv, in terza serata su Italia1, per raccontare le meraviglie della scienza con Tutta colpa di Leonardo. Dopo aver affrontato le figure di Einstein, Galileo, e ...

