Playoff NBA | Golden State è troppo forte per Houston | Rockets sotto 0-2 nella serie

Playoff NBA - Milwaukee-Boston gara-2 123-102 : Giannis 29 - Bucks 20 triple e Celtics ko : La prestazione di gara-1 era stata fin troppo brutta per essere vera, e infatti i Milwaukee Bucks hanno risposto. Nel secondo episodio della serie contro i Boston Celtics, la squadra con il miglior ...

Playoff NBA : James Harden e l'infortunio che ha cambiato il corso di gara-2 : I Playoff sono così: basta un colpo, anche fortuito, per cambiare il corso degli eventi. Quello che è successo a James Harden nel primo quarto di gara-2 contro Golden State va proprio in questa ...

Playoff NBA – Paul Pierce massacra i Bucks : “Celtics superiori - se Antetokounmpo non fa il fenomeno la serie é già chiusa” : Paul Pierce esprime il suo tagliente parere sulla semifinale di Conference tra Bucks e Celtics: secondo “The Truth” se Antetokounmpo non fa il fenomeno, Boston ha già vinto Paul Pierce non ha avuto mai paura di dire ciò che pensa e soprattutto adesso, nelle vesti di opinionista di ESPN, i suoi giudizi sono quantomai taglienti. Dopo la vittoria dei Celtics in gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks, nella quale la ...

Playoff NBA – Sospiro di sollievo Rockets : niente sospensione per Chris Paul - solo 35.000$ di multa : Dopo l’espulsione rimediata in Gara-1 della semifinale di Conference, Chris Paul è stato multato per una somma di 35.000 dollari: scongiurata l’ipotesi sospensione Finale incandescente in Gara-1 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors. La franchgia texana ha avuto la palla del 103 pari a pochi secondi dalla fine, ma la tripla di James Harden è stata sputata fuori dal ferro. Il pallone è finito fra le mani ...

Playoff NBA – Steve Kerr esalta Kevin Durant : “giocatore più talentuoso al mondo - mi ricorda un certo Michael…” : Dopo la strepitosa prestazione in Gara-1 della semifinale di Conference contro gli Houston Rockets, Steve Kerr ha elogiato le qualità di Kevin Durant paragonandolo a Michael Jordan Kevin Durant l’ha fatto ancora. Dopo aver firmato 50 punti nella decisiva vittoria contro i Clippers in Gara-6, la stella dei Golden State Warriors ha chiuso Gara-1 della semifinale di Conference contro Houston con 35 punti e 5 rimbalzi, regalando una ...

Playoff NBA : Toronto sbatte su Phila - Jokic trascina Denver : Philadelphia riporta in parità la serie, Denver la apre con un successo. Sono i verdetti della notte di Playoff Nba. All'Air Canada Centre i Philadelphia 76ers superano 94-89 i Toronto Raptors ...

Playoff NBA - coach Brown elogia 'James' Butler - ma lui puntualizza : 'Il mio nome è Jimmy' : ...con Joel Embiid in cattive condizioni fisiche " complice una gastroenterite che lo ha costretto a una flebo prima della palla a due " ma che non si sarebbe perso la partita per niente al mondo. "Se ...

Playoff NBA - Antetokounmpo a caccia della rivincita - e di una schiacciata - in gara-2 : Un'immagine che è diventata lo sfondo di decine di meme, condivisa sui social con modifiche, significati più o meno impliciti e diffusa ormai da 24 ore su ogni profilo. La schiacciata di Jaylen Brown ...

NBA Playoff - brilla Jokic e Denver batte Portland. Butler trascina Phila : TORINO - I Toronto Raptors perdono il vantaggio del campo perdendo Gara2 delle semifinali di Conference contro i Philadelphia 76ers . Jimmy Butler risponde a Kawhi Leonard e trascina i suoi alla ...

