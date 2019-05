Playoff NBA – Antetokounmpo super | i Bucks pareggiano la serie | Golden State prende il

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Milwaukee pareggia laaumenta il vantaggio sui Rockets: i risultati di Gara-2 dei quarti di finale deiNBA Sono andate in scena nella notte italiana importanti sfide di NBA valide per i quarti di finale deidel campionato 2019. I Milwaukeehanno trionfato in casa contro i Boston Celtics per 123-102, trascinati da un ottimo, a referco con 29 punti e 10 rimbalzi. Latorna dunque sulla parità, con un 1-1 che rimette iin gioco per la lotta per il pass per le semifinali.Sorridono anche iWarriors che hanno mandato al tappeto gli Houston Rockets, aumentando il loro vantaggio nella, per 2-0. Il match è terminato col punteggio di 115-109 e per i padroni di casa è stato Durant il miglior realizzatore, con 29 punti a referto, ben supportato dai 21 e 20 rispettivamente di Thompson e Curry. Ai Rockets ...

