Playoff Eurolega – L’Efes strozza l’urlo del Barcellona | i turchi vincono Gara-4 e

Basket - Playoff Eurolega 2019 : CSKA alle Final Four - il Barcellona si guadagna gara-5 : Il CSKA Mosca è la terza squadra a qualificarsi alle Final Four di Eurolega. I moscoviti raggiungono Real Madrid e Fenerbahce, dopo aver sconfitto anche in gara-4 il Baskonia Vitoria per 92-83, chiudendo la serie sul 3-1. Per i russi è l’ottava qualificazione consecutiva alle Final Four, ma il titolo è arrivato solamente nel 2016 a Berlino. Svanisce, invece, il sogno del Baskonia di giocarsi la possibilità di vincere il titolo proprio ...

Playoff Eurolega – Il CSKA Mosca vola alle Final Four - la sfida tra Barcellona ed Efes si decide in Gara-5 : Il CSKA Mosca batte il Baskonia e vola alle Final Four, il Barcellona pareggia i conti con l’Efes: i risultati delle partite dei Playoff di Eurolega Prosegue lo spettacolo dei Playoff di Eurolega. Grande festa per il CSKA Mosca, che in casa del Baskonia festeggia per il passaggio alle Final Four. I russi hanno mandato al tappeto padroni di casa col punteggio di 83-92, trascinati alla vittoria da un fantastico De Colo, a referto con ...

Playoff Eurolega - Il Fenerbahce chiude i conti e vola alla Final Four - Zalgiris steso a domicilio 82-99 : Il Fenerbahce è la seconda squadra qualificata alla Final Four di Eurolega dopo il Real Madrid, decisiva la vittoria di oggi contro lo Zalgiris Kaunas Il Fenerbahce stacca il pass per la Final Four di ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Fenerbahce sbanca Kaunas. Datome e Melli tornano alle Final Four : Il Fenerbahce torna alle Final Four di Eurolega. I turchi chiudono la serie contro lo Zalgiris per 31, sbancando Kaunas per la seconda volta consecutiva. La squadra di Obradovic si è imposta nettamente per 99-82 al termine di una partita che ha quasi sempre avuto in pieno controllo. Piccola soddisfazione anche per il Basket italiano, visto che Luigi Datome e Nicolò Melli avranno la possibilità di conquistare quell’Eurolega vinta nel 2017 ...

Playoff Eurolega – Il Fenerbahce chiude i conti e vola alla Final Four - Zalgiris steso a domicilio 82-99 : Il Fenerbahce è la seconda squadra qualificata alla Final Four di Eurolega dopo il Real Madrid, decisiva la vittoria di oggi contro lo Zalgiris Kaunas Il Fenerbahce stacca il pass per la Final Four di Eurolega, la formazione turca non lascia scampo allo Zalgiris Kaunas in Gara-4, imponendosi 82-99 e chiudendo la serie con il punteggio di 3-1. Decisivo il successo di questa sera in trasferta, un match fondamentale per il Finale di stagione ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Nando De Colo trascina il CSKA Mosca a Vitoria - Shane Larkin distrugge il Barcellona e riporta avanti l’Anadolu Efes : Due grandi serate di due uomini di spicco delle rispettive squadre: la seconda notte di gara-3 dei quarti di finale di Eurolega potrebbe riassumersi così, nel segno del CSKA Mosca di un grande Nando De Colo e dell’Anadolu Efes trascinato da un incredibile Shane Larkin. KIROLBET BASKONIA Vitoria-CSKA Mosca 77-84 (Serie 1-2) Il CSKA si riprende il fattore campo nella serie contro Vitoria, andando a espugnare l’arena che potrebbe ...

Playoff Eurolega : l’Efes allunga sul Barca - il Cska supera il Baskonia : Playoff Eurolega, Cska ed Efes vittoriose rispettivamente contro il Baskonia ed il Barcellona: entrambe vanno sul 2-1 Playoff Eurolega, il Cska ha riportato la serie contro il Baskonia sul binario giusto. I russi hanno vinto 77-84 contro la squadra di Vitoria, un successo meritato che porta la serie sul 2-1 per il Cska che nel prossimo confronto potrà mandare i titoli di coda. Vittoria anche per l’Efes sul Barcellona, un massacro da ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Real Madrid vola alle Final Four. Fenerbache torna avanti con lo Zalgiris : Il Real Madrid è la prima squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega. I campioni in carica hanno sconfitto anche in gara-3 i greci del Panathinaikos (89-82), chiudendo la serie sul 3-0. Nell’altro match della serata il Fenerbahce si è riportato avanti nella sfida contro lo Zalgiris, sbancando Kaunas per 66-57 e ribaltando nuovamente il fattore campo. I campioni in carica sono dunque i primi a volare a Vitoria. Il 3-0 sul ...

Risultati Playoff Eurolega – Fenerbahce avanti 2-1 - il Real Madrid stende il Panathinaikos e vola in semifinale : Il Fenerbahce supera in trasferta lo Zalgiris Kaunas e si porta sul 2-1 nella serie, il Real Madrid batte il Panathinaikos e stacca il pass delle semifinali dei Playoff di Eurolega Doppia sfida nel martedì di Eurolega con in campo il Fenerbache, chiamato a riscattare la sconfitta di Gara-2 contro lo Zalgiris Kaunas e il Real Madrid, voglioso di chiudere i giochi contro il Panathinaikos e staccare il pass per la semifinale. Non steccano ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Real Madrid vola alle Final Four. Fenerbache torna avanti con lo Zalgiris : Il Real Madrid è la prima squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega. I campioni in carica hanno sconfitto anche in gara-3 i greci del Panathinaikos (89-82), chiudendo la serie sul 3-0. Nell’altro match della serata il Fenerbahce si è riportato avanti nella sfida contro lo Zalgiris, sbancando Kaunas per 66-57 e ribaltando nuovamente il fattore campo. I campioni sono dunque i primi a volare a Vitoria. Il 3-0 sul ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Barcellona vince sul campo dell’Anadolu Efes - Real Madrid sul 2-0 contro il Panathinaikos : Tre serie su quattro dei quarti di finale di Eurolega 2018-2019 hanno già la certezza di arrivare almeno fino a gara-4: dopo i successi esterni di Baskonia e Zalgiris Kaunas su CSKA Mosca e Fenerbahce ieri, arriva quello del Barcellona nei confronti dell’Anadolu Efes. Unico a salvarsi è il Real Madrid, che domina il Panathinaikos e andrà a OAKA, la settimana prossima, per chiudere i conti e volare a Vitoria. ANADOLU Efes-Barcellona 72-74 ...

Risultati Playoff Eurolega – Il Barcellona stende l’Efes e pareggia la serie - il Real va sul 2-0 con il Panathinaikos : La formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes pareggiando la serie, il Real non lascia scampo al Panathinaikos anche in Gara-2 Grande serata per il Barcellona in Eurolega, la formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes e pareggia la serie, portandola sull’1-1. Match equilibrato e sempre in bilico, con gli ospiti che vanno in vantaggio di quattro punti all’intervallo ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : il Baskonia espugna Mosca - lo Zalgiris sbanca Istanbul : La sera delle sorprese e dei clamorosi ribaltoni. Il Baskonia vince a Mosca e lo Zalgiris fa la stessa cosa ad Istanbul. Un epilogo inaspettato nelle gara-2 odierne, con entrambe le serie che sono ora in perfetta parità, ma con il fattore campo che ora premia le squadra sfavorite alla vigilia. L’obiettivo del Baskonia è quello di arrivare alle Final Four che si disputano proprio a Vitoria e per gli spagnoli era fondamentale vincere una ...

Risultati Playoff Eurolega – Doppio colpo fuori casa : il Baskonia batte il CSKA - successo dello Zalgiris in casa del Fenerbahce : Doppio successo in trasferta nelle due gare di Eurolega di giornata: il Baskonia trionfa sul campo del CSKA Mosca, lo Zalgiris Kaunas vince in casa del Fenerbahce. Entrambe le serie si portano sull’1-1 Essere le prime due della classe non dà di certo diritto ad avere una postseason in discesa. Lo hanno imparato a loro spese CSKA Mosca e Fenerbahce, impegnate questa sera in Gara-2 del primo turno dei Playoff di Eurolega. Entrambe le squadre ...