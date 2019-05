Per il Tribunale di Milano fare il saluto romano non è reato durante una commemorazione

Pensionato torturato a Manduria - la procuratrice del tribunale Per i minori : “I video circolavano - in tanti sapevano” : “C’è stato un uso distorto del web per diffondere le loro nefandezze”. Pina Montanaro, capo della procura per i minorenni di Taranto, durante la conferenza stampa indetta per spiegare come si è arrivati ai fermi dei ragazzini responsabili delle torture contro Antonio Cosimo Stano, ha voluto sottolineare come quello che accadeva al Pensionato era noto a molti. La visione “dei video e l’ascolto dei file audio evidenzia come ...

Nissan - tribunale accorda la libertà su cauzione Per Carlos Ghosn - : L'ex presidente era stato arrestato una seconda volta lo scorso 4 aprile e ora potrà uscire di prigione dopo il pagamento di circa 4 milioni di euro. L'ex tycoon è accusato di vari illeciti finanziari ...

Trapani - cancelliere del Tribunale si metteva in malattia Per lavorare come dentista abusivo : L'impiegato amministrativo in servizio al Tribunale di Trapani inviava certificati medici che attestavano la sua malattia e l'impossibilità di recarsi al lavoro ma intanto andava a lavorare in uno studio dentistico della stessa città pur non avendo alcun titolo per esercitare l'attività odontoiatrica. È la storia di un dipendete pubblico siciliano condannato nelle scorse ore in via definiva dalla Corte di Cassazione per truffa ...

Firenze - il Tribunale condanna Garante Per la Privacy : sanzionò ingiustamente Unione comunale del Chianti : Non sempre il Garante per la Privacy ha ragione. Eccezioni a parte però è avvenuto che l’Unione comunale del Chianti fiorentino abbia vinto una battaglia legale contro l’autorità sul terreno della trasparenza amministrativa che dovrà versare 15mila – ai comuni consorziati Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa – su ordine del Tribunale di Firenze. Il contenuto della ...

Il macellaio Ferré è stato colpito Per ucciderlo? Affidata una Perizia Aosta - L'esame medico-legale - assegnato dal Tribunale al dottor ... : Sarà il medico-legale Roberto Testi ad effettuare la perizia richiesta, attraverso un'istanza di incidente probatorio, dal pm Eugenia Menichetti sul caso di Olindo Ferré , il macellaio gravemente ...

Sea Watch - Salvini indagato Per sequestro di Persona : Tribunale dei ministri avvia istruttoria : Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria sul ministro degli Interni, indagato per sequestro di persona per il caso della nave Sea Watch 3. Il ministro ha commentato così: "La Procura distrettuale della repubblica di Catania mi comunica di avere inviato al Tribunale per i reati ministeriali gli atti del procedimento penale nei miei confronti. Ci risiamo"Continua a leggere

Fermato in bicicletta Per l'alcoltest - lui rifiuta di seguire le forze dell'ordine in caserma : assolto in tribunale : CRONACA - Aveva bevuto una birra, una Becks, per l'esattezza, e lo ha ammesso, dopo essere stato Fermato da una pattuglia dei carabinieri. R.M, 40 anni, circolava tranquillamentein sella alla sua ...

Ciao Darwin - grossi guai Per Paolo Bonolis : 'Barbarico' - chi lo trascina in tribunale Per maltrattamenti : Delirio animalista contro Ciao Darwin e Paolo Bonolis : scatta la querela contro la trasmissione di Canale 5 , presentata presso la Questura di Trapani. Ciao Darwin è finito nel mirino del Nucleo ...

Ciao Darwin - grossi guai Per Paolo Bonolis : "Barbarico" - chi lo trascina in tribunale Per maltrattamenti : Delirio animalista contro Ciao Darwin e Paolo Bonolis: scatta la querela contro la trasmissione di Canale 5, presentata presso la Questura di Trapani. Ciao Darwin è finito nel mirino del Nucleo Operativo Tutela Animali (Noita) perché lo scorso venerdì, nel corso della sfida tra Giuliette e Mesaline,

Salone Giustizia 2019 - Tommaso Marvasi - presidente del Tribunale Per le imprese di Roma - : Obiettivo promuovere ai giovani la cultura della ... : ... ci saranno, tra gli altri, l'attuale ambasciatore Usa, Lewis Eisenberg, Luciano Barra Caracciolo, sottosegretario per gli Affari Europei e Stefano Manzocchi, direttore dipartimento economia e ...

Cosimo Di Cursi - ad Blutec - esce dal carcere. La decisione del tribunale di Palermo Per incompatibilità territoriale : Il tribunale delle Libertà di Palermo ha accolto l'istanza di riesame dei difensori di Blutec anche per l'amministratore delegato Cosimo Di Cursi, ordinandone l'immediata liberazione.Come per il presidente Roberto Ginatta è stata riconosciuta l'incompetenza territoriale di Termini Imerese. Gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Torino.I legali dello Studio Grande Stevens rendono noto, inoltre, che è stata disposta la ...

Sesso con l'allievo - in tribunale la donna di Prato. Gli avvocati : "Marito e moglie vivono separati. Lei ha inziato Percorso psicologico" : A Firenze l'udienza del riesame che dovrà decidere se confermare o meno gli arresti domiciliari per l'operatrice sociosanitaria che ha avuto un figlio con un ragazzino adolescente a cui dava ripetizioni private di inglese

Stefano Leo - il killer doveva essere in carcere : Said libero Per un ritardo del tribunale. L'ipotesi scambio di Persona : Documenti in ritardo fra tribunali, procure e forze dell'ordine: non avrebbe dovuto essere in stato di libertà Said Mechaquat, il ventisettenne che si è consegnato alle forze...

Stefano Leo - il killer doveva essere in carcere : Said libero Per un ritardo del tribunale. L'ipotesi scambio di Persona : Documenti in ritardo fra tribunali, procure e forze dell'ordine: non avrebbe dovuto essere in stato di libertà Said Mechaquat, il ventisettenne che si è consegnato alle forze...