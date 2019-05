Manduria - Pensionato ucciso. Uno dei ragazzi fermati : «Mi hanno detto : andiamo a sfottere il pazzo» : Nuovi dettagli inquietanti emergono sulla morte di Antonio Stano, il 66enne di Manduria picchiato, rapinato e bullizzato da gruppi di giovani. Uno degli otto ragazzi sottoposti a fermo ieri dalla...

Otto fermi a Manduria per il Pensionato ucciso dalla baby gang : Aggiornato alle ore 7,35 del 30 aprile 2019. Otto provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Magistratura di Taranto per la morte del pensionato di Manduria Antonio Stano, di 66 anni, vittima per anni di una baby gang. Degli Otto, sei sono minori. Il provvedimento è un fermo di indiziato di delitto. E gli Otto vengono ritenuti “gravemente indiziati”. Tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati, le ...

Otto fermi a Manduria per il Pensionato ucciso dalla baby gang : Otto provvedimenti di fermo, di cui 6 nei confronti di minori, sono stati eseguiti a Manduria per il caso del pensionato 65enne ucciso da una baby gang. I fermi sono stati eseguiti nei confronti della cosiddetta "Comitiva degli Orfanelli" con l'accusa di tortura e sequestro di persona. I fermi fanno seguito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto, guidata da Carlo Maria Capristo, e dalla Procura della ...

A Manduria i funerali do Antonio Stano - il Pensionato ucciso dalla baby gang. L'avvocato di alcuni ragazzi : "Colpa delle amicizie sbagliate" : Si sono svolti, questa mattina, in forma strettamente privata e in una chiesa diversa da quella inizialmente scelta, i funerali di Antonio Stano, il pensionato di 66 anni di Manduria (Taranto) morto dopo 18 giorni di degenza, vittima per anni di ripetute aggressioni di una baby gang. Ai funerali dell'uomo hanno partecipato i parenti più stretti, tra cui la sorella. I funerali - "Non abbiamo sensi di colpa. Antonio era una persona molto ...

Manduria - Pensionato ucciso. Il video delle torture della baby gang su Antonio : «Come l'avete combinato il pazzo?» : Le urla di Antonio Cosimo Stano, alternate alle risate dei ragazzini che lo avrebbero rapinato, seviziato e ucciso in casa. Sono dettagli agghiaccianti quelli che emergono dal breve video...