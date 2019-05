Parigi | scontri al corteo del Primo Maggio | 288 persone fermate

Primo maggio di tensione a Parigi : fermate 288 persone per scontri tra polizia e black block : Tafferugli, lanci di sassi e altri oggetti e di lacrimogni hanno caratterizzato la manifestazione sindacale in programma per il Primo maggio a Parigi. tensione maggiore nella zona di Montparnasse. fermate in totale 288 persone, 25 sono rimaste ferite, tra cui 3 agenti. "Repressione inaudita e ingiustificata".Continua a leggere

Parigi - scontri al corteo del Primo Maggio<br>200 persone arrestate : 200 persone sono state fermate oggi a Parigi in seguito ai violenti scontro scoppiati oggi durante il corteo del Primo Maggio che per la prima volta ha visto la partecipazione anche dei gilet gialli. A riferirlo è stata la Prefettura di Parigi che, anticipando possibili violenze, aveva ordinato a quasi 600 negozi e ristoranti situati lungo il percorso del corteo di rimanere chiusi e impedito ai manifestanti di radunarsi in ...

Scontri a Parigi tra black bloc e polizia. Il sindacato abbandona la piazza : "Repressione inaudita" : Scontri e fermi a Parigi durante la manifestazione per la Festa dei Lavoratori. In place d'Italie, punto di inizio del corteo, i black block hanno preso d'assalto un commissariato lanciato due molotov e altri oggetti contro la polizia e saccheggiato un'agenzia assicurativa Macif.Adesso è ancora possibile entrare nella piazza, ma è impossibile uscirne. Con un intenso uso dei lacrimogeni, la polizia impedisce l'accesso alle vie ...

Primo maggio - scontri a Parigi : in piazza black bloc e gilet gialli - 200 fermi : Tensione a Parigi durante il corteo per il Primo maggio . scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio....

Primo maggio - primi scontri a Parigi : 15.00 primi disordini a Montparnasse ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli. Nutrito lancio di sassi e oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti, fra i quali fra 1.000 e 2.000 black Bloc, risposta con uso di gas lacrimomogeni. La prefettura ha reso noto che i fermi sono finora stati 88 e 3.700 le perquisizioni.

Manifestazioni 1 maggio a Parigi - scontri e disordini a Montparnasse | : Durante il corteo dei sindacati, al quale si sono aggiunti centinaia di gilet gialli, c'è stato un lancio di sassi e oggetti verso la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La prefettura ha ...

Manifestazioni1 maggio a Parigi - scontri e disordini a Montparnasse - : Durante il corteo dei sindacati, al quale si sono aggiunti centinaia di gilet gialli, c'è stato un lancio di sassi e oggetti verso la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La prefettura ha ...

Ancora scontri a Parigi : feriti a Strasburgo nella manifestazione dei Gilet Gialli : Dopo lo sconvolgente incendio che ha distrutto parte di Notre Dame, Parigi continua a far parlare di sé per fatti di cronaca allarmanti. Questa volta sono i Gilet Gialli a creare scompiglio nella capitale francese e non solo. nella giornata di oggi, sabato 27 aprile, era prevista la mobilitazione numero 24 dei manifestanti ormai famosi in tutto il mondo. Le città protagoniste risultano essere Parigi e Strasburgo per la manifestazione che è stata ...

Parigi - proteste dei gilet gialli e scontri : 126 persone fermate - FOTO : Neanche la tragedia di Notre Dame è riuscita a tenere i gilet gialli lontani dalle strade di Parigi e della Francia in quello che è il 23esimo sabato di proteste. Anche oggi, com accade ormai da settimane, centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro il governo di Emmanuel Macron e anche oggi le forze dell'ordine si sono fatte trovare pronte.5mila agenti sono stati schierati oggi nei luoghi più caldi di ...

Gilet gialli - scontri con la polizia a Parigi : "Notre-Dame non siamo noi" : Nuova protesta dei Gilet gialli a Parigi, in fiamme auto e scooter Ultimatum 2 AP Copyright © Le vetrine sono state spaccate all'ingresso a place de la Republique: prima il grande magazzino Go Sport, ...

Gilet gialli - ancora scontri a Parigi : tensione alle stelle e quasi duecento arresti : Cassonetti e materiale di cantiere dati alle fiamme, auto danneggiate e oggetti scagliati contro gli agenti che rispondono coi gas lacrimogeni. Il corteo si dirige verso Place de la République. La rabbia contro la maxi colletta per Notre-Dame: "E i poveri?"

Gilet gialli - scontri a Parigi : 250 fermi. Protesta per colletta pro Notre Dame : ?Gilet gialli, ancora un sabato di scontri e tensione a Parigi, con cassonetti dati alle fiamme alla Bastiglia e con un bilancio di quasi 250 fermati. «Notre-Dame non...