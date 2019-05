Para-Archery European Cup | splendida Italia ad Olbia | gli azzurri staccano il pass per

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Giornata da incorniciare per la NazionaleallaCup di, glisi giocheranno quattro finali per l’oro tra squadre e mixed team e due per il bronzo L’padrona di casa non tradisce le attese ad. Sulla linea di tiro dellaCup le squadre azzurre conquistano sei finali. I terzetti dell’olimpico e del compound maschile si giocheranno l’oro mentre le ragazze del compound sono già terze. Nel mixed team accedono alla finalissima Mijno e Travisani mentre Pellizzari-Demetrico e Virigilio-Cancelli si giocheranno il bronzo.LE SFIDE A SQUADRE – Vola in finale per l’oro l’dell’arco olimpico maschile con Airoldi, Travisani e Tomasulo che battono con una grande rimonta risolta allo shoot off 5-4 (26-25) la Turchia (Ozen, Polat, Savas) e venerdì alle 11,30 affronteranno la Francia (Cabreira, Guerin, Toucoullet). Per gli ...

