TelevideoRai101 : Papa:mancanza lavoro tragedia mondiale - TanaPapiNerd : 42 ore alla settimana, 600 euro al mese, niente pausa pranzo, gente con meno esperienza che prende il doppio, ansia… -

"Oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe lavoratore. La figura dell'umile lavoratore di Nazareth ci orienti sempre verso Cristo, sostenga il sacrificio di coloro che opera il bene e interceda per quanti hanno perso ilo non riescono a trovarlo".CosìBergoglio al termine dell'udienza generale nel giorno del Primo maggio. "Preghiamo per quanti non hanno, che è unadi questi tempi", ha aggiuntoFrancesco.(Di mercoledì 1 maggio 2019)