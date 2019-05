Opera dei Pupi | la Cidec Sicilia tra i promotori dello spettacolo del 3 e 4 maggio

Blastingnews

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Si terrà venerdì 3 e sabato 4, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via Libertà, 199, a Palermo, lo"Orlando&Rinaldo: daa realtà", che vedrà tra gli sponsor anche la. L'appuntamento è previsto dalle 21:00 alle 23:30.Paladini per amore La storia che sarà raccontata, è quella della più antica tradizione folkloristicana dell'dei, che narra le vicende di due cugini, rivali in amore e alleati in battaglia, che rischieranno di mettere in pericolo il loro immenso impero proprio a causa della "donna contesa": la bella Angelica.Un amore tormentato, passionale e ricco di colpi di scena inaspettati, che trascinerà i protagonisti in un vortice di avvenimenti che si susseguiranno uno dietro l'altro a ritmo frenetico, quasi senza lasciare spazio alla paura e alle esitazioni....

