New York | su di giri L3 Technologies

New York : mette il turbo Harris : Rialzo per Harris , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : Royal Caribbean Cruises sale verso 127 - 5 M - Dollaro USA : Seduta decisamente positiva per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che tratta in rialzo del 4,58%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

New York : luce verde per Wynn Resorts : Brilla la società che gestisce una importante catena di Casino , che passa di mano con un aumento del 2,10%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Petrolio : chiude in rialzo a New York : NEW York, 30 APR - Il Petrolio chiude in rialzo a New York scambiato a 63,91 dollari al barile, +0,45%,.

New York : seduta euforica per Laboratory Corp Amer Hldgs : seduta decisamente positiva per Laboratory Corp Amer Hldgs , che tratta in rialzo del 3,54%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratory Corp Amer Hldgs evidenzia un andamento ...

Mgm Resorts International - quotazioni in picchiata a New York : A picco Mgm Resorts International , che presenta un pessimo -6,12%. La tendenza ad una settimana di Mgm Resorts International è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

Si muove in ribasso Smith A O a New York : Affonda sul mercato Smith A O , che soffre con un calo del 5,48%. Lo scenario su base settimanale di Smith A O rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ...

New York : Fidelity Natl Information Serv in rally : Brilla Fidelity Natl Information Serv , che passa di mano con un aumento del 3,32%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fidelity Natl ...

Stabile la Borsa di New York. Soffre Alphabet : Poco mossa Wall Street , alle prese con una valanga di trimestrali e con la riunione della Fed . L'indice Dow Jones è sostanzialmente Stabile e si posiziona su 26.550,48 punti; resta piatto l' S&P-500 ...

New York : su di giri Mohawk Industries : Brillante rialzo per Mohawk Industries , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,32%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : mette il turbo Seagate Technology : Protagonista l' azienda americana attiva nel settore storage , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,72%. La tendenza ad una settimana di Seagate Technology è più fiacca rispetto all'...

Pesante sul mercato di New York Leggett & Platt : A picco Leggett & Platt , che presenta un pessimo -5,65%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Leggett & Platt ...

Male National Oilwell Varco sul mercato azionario di New York : In forte ribasso National Oilwell Varco , che mostra un disastroso -5,73%. L'andamento di National Oilwell Varco nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...